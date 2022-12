The Forest Cathedral: Barrierefreiheit steht im Vordergrund

Autor:, in / The Forest Cathedral

Whitethorn Games, Herausgeber von Indie-Spielen wie APICO, Wytchwood, Beasts of Maravilla Island und Lake, präsentiert die Vielzahl an barrierefreien Optionen, die in dem First-Person-Umweltthriller The Forest Cathedral von Entwickler Brian Wilson verfügbar sind.

Alle aufgeführten Optionen werden zum Start sowohl in der PC- als auch in der Xbox Series S|X-Version des Spiels vorhanden sein.

„Barrierefreiheit ist uns bei Whitethorn Games sehr wichtig und wir wollen The Forest Cathedral für so viele Menschen wie möglich spielbar machen“, sagt Britt Dye, Usability und Accessibility Specialist bei Whitethorn Games. „Deshalb freuen wir uns, ankündigen zu können, dass wir mehrere Funktionen und Optionen eingebaut haben, um diesen fesselnden Umweltthriller für die Spieler zugänglicher zu machen.“

Barrierefreie Updates

Spieleinstellungen und Speichern: Die Einstellungs- und Pausenmenüs sind während des Spielens jederzeit zugänglich

Anpassungen des Schwierigkeitsgrads im Spiel: Die 2D-Schwierigkeitsoptionen können über das Einstellungsmenü nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden. Es ist kein neuer Spielstand oder Neustart erforderlich, um sie zu implementieren

Option zum Ausschalten der Stacheln, wodurch alle tödlichen Stacheln entfernt werden

Option zum Einschalten des Schwebemodus, der die Geschwindigkeit, mit der die 2D-Figur fällt, reduziert

In regelmäßigen Abständen gibt es Checkpoints während des Jump’N’Run, die es dem Spieler ermöglichen, von einem Checkpoint aus neu zu starten, wenn er stirbt

Eingabe und Tastenbetätigung

Auf dem PC werden Maus und Tastatur sowie Gamepad-Controller vollständig unterstützt

Für die meisten Aktionen wird ein Rebinding unterstützt

Tastenbelegung jederzeit im Einstellungsmenü für Standardtastenbelegungen verfügbar

Die Tastenbelegung des Spielers wird in der Tastenübersicht angezeigt

3D Exploration – Die Kameraempfindlichkeit ist einstellbar und die Kamerasteuerung kann vertikal (y-Achse) invertiert werden

2D Platforming – Der Spielercharakter kann mit einem Thumbstick oder dem D-Pad bewegt werden

Weitere Anpassungen

Verbesserte Tutorials: Die Einführung in die Spielmechanik findet sowohl für die 3D-Erkundung als auch für das 2D-Platforming in einer separaten Tutorial-Zone mit Kontrollen, Tastenaufforderungen und Text statt

Zugänglichkeitsoptionen für Audio: Maximale Lautstärke einstellbar

Mehr Text und Leseoptionen: Untertitel und Journaltext sind standardmäßig in einer kontrastreichen, serifenlosen Schrift geschrieben, und es gibt eine Option, um den gesamten Text im Spiel in Open Dyslexic, eine serifenlose Schrift, zu ändern

Bildschirmbewegung und visuelle Effekte: Enthält eine Option zum Ersetzen blinkender statischer Bildschirme auf Terminals durch einen schwarzen Bildschirm

Heads-Up-Anzeige: Tastenaufforderungen werden auf dem Bildschirm angezeigt, wenn sie für den Spielfortschritt benötigt werden. Die Tasteneingaben des Spielers werden in den Tastenaufforderungen wiedergegeben

The Forest Cathedral wurde von Brian Wilson entwickelt und ist eine Neuinterpretation der Ereignisse rund um die Untersuchung des schädlichen Pestizids DDT durch die Wissenschaftlerin Rachel Carson, die im wahren Leben lebte.

In einem weitläufigen und lebendig gestalteten Wald auf einer abgelegenen Insel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Rachel, die scheinbar gefangen ist und dem Inselparadies nicht entkommen kann. Während sie die mysteriösen Kräfte erforscht, die sie dort gefangen halten, werden die Spieler langsam die schrecklichen Auswirkungen des Pestizids aufdecken, indem sie fortschrittliche Umwelttechnologie nutzen, um Rätsel zu lösen, die 3D-Erkundung und 2D-Platforming miteinander verweben.

Welche Geheimnisse wird Rachel auf dieser Insel entdecken? Viele werden versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, aber aus einem unbekannten Grund muss die Wahrheit ans Licht kommen.

The Forest Cathedral wird für Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen.