The Forest Cathedral: Psychologischer Thriller basiert auf wahrer Geschichte

Autor:, in / The Forest Cathedral

Im psychologischen Thriller The Forest Cathedral folgen Spieler einer Biologin ab Herbst auf Xbox Series X|S auf eine abgelegene Insel.

Indie Publisher Whitethorn Games kündigt die Veröffentlichung des First-Person-Psychothriller The Forest Cathedral für Herbst auf Xbox Series X|S und PC an.

Das Spiel ist eine dramatische Neuinterpretation der Ereignisse, die zur wahren Geschichte des Umweltbuchs „Silent Spring“ aus dem Jahr 1962 führen.

The Forest Cathedral wurde von Brian Wilson entwickelt und ist eine einzigartige Interpretation der Ereignisse rund um die Untersuchung des schädlichen Pestizids DDT durch die Wissenschaftlerin Rachel Carson aus dem wahren Leben.

In einem weitläufigen und lebendig gestalteten Wald auf einer abgelegenen Insel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Rachel, die eine Stelle als Feldforschungsbiologin angenommen hat. Während sie ihre wöchentlichen Aufgaben erledigt, merkt sie schnell, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen.

Die Spieler werden nach und nach die schrecklichen Auswirkungen des Pestizids aufdecken, indem sie fortschrittliche Umwelttechnologie einsetzen, um Rätsel zu lösen, die 3D-Erkundung und 2D-Platforming miteinander verweben.

Welche Geheimnisse wird Rachel auf dieser Insel entdecken? Viele werden versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, aber irgendwie muss die Wahrheit ans Licht kommen.

Dr. Matthew White, CEO von Whitethorn Games, sagte: „Spiele wie The Forest Cathedral gibt es nicht allzu oft. Die Mischung aus 2D- und 3D-Gameplay und die Tatsache, dass es auf einer wahren Geschichte basiert, macht es wirklich einzigartig. Wir sind begeistert, ein Teil davon zu sein, und die Tatsache, dass unser eigener Brian Wilson das Spiel entwickelt, macht es noch aufregender!“

„Die Geschichte von Silent Spring ist historisch und wissenschaftlich bedeutsam. Ich hoffe, dass meine Interpretation der Ereignisse, die ihr vorausgingen, mehr Aufmerksamkeit auf die wichtige Arbeit von Rachel Carson lenken und gleichzeitig ein einzigartiges Erlebnis bieten wird, das den Menschen in Erinnerung bleibt,“ sagte Brian Wilson, Entwickler von The Forest Cathedral.

Die wichtigsten Merkmale der Waldkathedrale sind:

Hey, Little Man: Wechselt die Steuerung zwischen Rachel Carson in der 3D-Welt und dem Kleinen Mann in der 2D-Welt ihrer fortschrittlichen Umweltscanner, um Rätsel und Jump’n’Run-Herausforderungen zu lösen

Die Natur in Gefahr: Erkundet eine sorgfältig gestaltete, bewaldete Insel mit vielen Bäumen, Tieren, Fischen und Insekten, die alle von den gefährlichen Auswirkungen von DDT betroffen sind.

Der Klang der Stille: Das Spiel bietet eine vollständig vertonte Erzählung, die den Spieler in die erschütternde Geschichte des Versuchs, Rachel Carson zum Schweigen zu bringen, einbezieht, untermalt von einem bezaubernden Original-Soundtrack.

Der aktuelle Trailer zum Spiel: