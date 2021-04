The Friends of Ringo Ishikawa: Zehn Xbox One-Erfolge aufgetaucht

Autor:, in / The Friends of Ringo Ishikawa

Auf Exophase.com sind jetzt zehn Xbox One-Erfolge für insgesamt 1000 Gamerscore-Punkte für das Spiel The Friends of Ringo Ishikawa aufgetaucht.

The Friends of Ringo Ishikawa ist bis jetzt nur für Switch- und PC-Spieler verfügbar. Auf der Exophase-Website sind jedoch 10 Erfolge mit insgesamt 1000 Gamerscore-Punkten für die Xbox One aufgetaucht. Wird der Entwickler Yeo das Spiel also doch noch für Microsofts Xbox One veröffentlichen?

Falls es so kommen sollte, könnt ihr bald selbst im Spiel aus 2018 den Schulalltag erkunden. Als Gang-Oberhaupt Ringo Ishikawa durchlebt ihr den letzten Herbst in der Schule, bevor ihr euren Abschluss bekommt. Zum Erkunden gibt es außerdem eine Stadt, welche durch NPCs, einem Tag-Nacht-Zyklus und vieles mehr belebt wird. Vielen Dank an Gematsu für den Tipp.

Mit etwas Glück wird The Friends of Ringo Ishikawa nicht nur für Xbox One, sondern direkt für den Xbox Game Pass angekündigt. Abonnenten können also die Daumen drücken.