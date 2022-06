The Gallery: Spannender Trailer zum Live-Action-Videospiel

Autor:, in / The Gallery

Der spannende neue Trailer zu The Gallery nimmt Spieler mit in die beiden Zeitepochen 1981 und 2021.

Aviary Studios enthüllt einen ersten offiziellen Trailer zu The Gallery, dem FMV/Live-Action-Videospiel und interaktiven Film-Hybrid, geschrieben und inszeniert von Paul Raschid.

The Gallery ist eine spannende Kombination aus Geisel-Thriller und Sozialdrama mit einer Prise Weltfilmfestival-Kinoästhetik.

Der intensive Trailer wurde erstellt, um sowohl Spieler als auch Fans interaktiver Filme mit seiner Mischung aus kraftvollen Bildern zu fesseln, die die beiden Zeitepochen des Spiels – 1981 und 2021 – darstellen. Es sind Zeiten von erheblicher politischer, sozialer und kultureller Bedeutung in der britischen Geschichte.

Das Spiel wurde über einen Zeitraum von sechs Wochen im Februar und März 2021 gedreht und lässt das Publikum in ein interaktives Erlebnis eintauchen.

Es spielt in zwei Zeitepochen – 1981 und 2021 -, in denen die Spieler über 150 Entscheidungswege und 18 verschiedene Enden in rund 5 Stunden Inhalt vorfinden, während sie durch eine Geschichte voller Geheimnisse und Intrigen navigieren.

Das interaktive Authoring für The Gallery wurde von Stornaway.io geliefert. Die Entwicklung der Unity-Spielengine wurde von Edgeloop Ltd. übernommen.

The Gallery rühmt sich einer hochkarätigen Besetzung, darunter George Blagden (Ludwig XIV. in Versailles und Athelstan in Vikings) und Anna Popplewell (Susan Pevensie in Disneys Narnia-Franchise).

Auf die Frage, wen The Gallery ihrer Meinung nach ansprechen wird, antworteten sie:

„Ich denke, dass The Gallery viele verschiedene Zuschauer ansprechen wird – nicht nur die Gaming-Community, die bereits Erfahrung mit dieser Art des Geschichtenerzählens hat, sondern auch das Film- und TV-Genre-Publikum und wirklich jeden, der auf Thriller/Action/Drama steht!“, sagte George Blagden. Anna Popplewell fügte hinzu: „Wir hoffen, dass die Spiele-Community eine umfassendere und detailliertere Geschichte erhält, als die Zuschauer vielleicht erwarten. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht gewohnt sind, Dinge mit einer interaktiven Komponente zu sehen, gibt es den Nervenkitzel einer neuen Art des Geschichtenerzählens.“

Auf die Frage, wie sie die Dreharbeiten zu einer Mischung aus FMV-/Live-Action-Videospiel und interaktivem Film erlebt haben, antworteten die Schauspieler:

„Verwirrend, befriedigend, verrückt, aufregend, herausfordernd, wunderbar!“, so Anna Popplewell. George Blagden sagte:““Unerwartet, auf jeder Ebene. Ich dachte, ich wüsste, wie der Prozess aussehen würde. Ich habe mich geirrt. Es war 10-mal schwieriger und verwirrender, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich dachte, ich wüsste, wie das Ergebnis aussehen würde. Ich habe mich geirrt. Das Ergebnis ist viel komplexer und detaillierter, als ich dachte, dass es in einem 6-wöchigen Dreh zu erreichen wäre. Ich kann es kaum erwarten, mit zukünftigen Projekten weitere Wege zu finden, um die Kluft zwischen Filmen und Videospielen zu überbrücken.“

Die Veröffentlichung von The Gallery ist für den 1. August 2022 auf Steam (PC und Mac), Nintendo Switch, Xbox- und PlayStation-Konsolen, iOS- und Android-Plattformen geplant.