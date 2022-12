The Game Awards: 505 Games teasert neues Spiel mit Kill Bill-Star an

Geoff Keighley hat seine Brieftasche verloren. Zum Glück aber hat sie der Schauspieler Michael Madsen (Reservoir Dogs, Kill Bill) gefunden, der sie brav im Büro des Moderators abgibt. Zu sehen gibt es das im Video unten.

Falls ihr den Sinn dahinter genauso wenig versteht wie wir, ist das kein Problem. Die Auflösung dazu wird bei den The Game Awards in Form eines neuen Videospiels von 505 Games zu sehen sein.

Der QR-Code auf der Brieftasche führt übrigens auf die Seite visitrockaycity.com. Dort gibt es derzeit noch nicht viel zu sehen, außer einem stimmigen Hintergrundbild (siehe Artikelbild) und einem Timer. Ihr könnt euch dort auch noch für einen Newsletter anmelden.

To: @geoffkeighley

From: #505Games @EpicGames

Subject: Lost and Found Item

Hi Geoff,

Your number one fan has left something in reception.

Want to come and collect it?

Thank you! pic.twitter.com/BHeSMgwSm0

— 505 Games (@505_Games) December 1, 2022