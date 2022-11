The Game Awards: Bekanntgabe der Nominierten am Montag

Autor:, in / The Game Awards

Am Montag um 18:00 Uhr werden die Nominierten für die diesjährigen Game Awards bekannt gegeben.

Am 8. Dezember ist es wieder so weit und die diesjährigen Game Awards feiern die besten Spiele des Jahres und geben obendrein reichlich Einblicke in zukünftige Projekte verschiedener Entwicklerstudios.

Welche Spiele sich während der im Microsoft Theater in LA abgehaltenen Show in den unterschiedlichen Kategorien eventuell auf einen Preis freuen dürfen, erfahren wir am Montag. Dann wird um 18:00 deutscher Zeit die Liste der Nominierten bekannt gegeben.

Welches Spiel ist euer Favorit auf den Spiel des Jahres-Award? Was war für euch die größte Überraschung? Auf welches kommende Spiel freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!