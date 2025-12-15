The Game Awards: Das sind die Gewinner 2025

Hier sind alle Gewinner des diesjährigen Game Awards, die mit einer Trophäe für ihre Leistungen belohnt wurden.

Der ganze Trubel um die Game Awards 2025 hat sich mittlerweile gelegt und wir haben euch die letzten Tage mit allen wichtigen Trailern und Ankündigungen versorgt.

Abschließend haben wir noch einen Überblick über die diesjährigen Gewinner in allen Kategorien, die sich über eine Auszeichnung freuen durften.

Allein mit seinen 13 Nominierungen erhielt Clair Obscur: Expedition 33 von Sandfall Interactive bereits vorab viel Anerkennung, die letztlich mit neun verliehenen Auszeichnungen, darunter „Spiel des Jahres“, entsprechend gewürdigt wurde.

Wer sonst noch einen Game Award mitnehmen durfte, zeigt euch die folgende Liste. Die Gewinner wurden hervorgeoben.

The Game Awards – Gewinner 2025

Game of the Year

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hollow Knight: Silksong
  • Donkey Kong Bananza
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Kingdom Come Deliverance 2
  • Hades 2

Best Game Direction

  • Supergiant Games – Hades 2
  • Hazelight Studios – Split Fiction
  • Kojima Productions and PlayStation – Death Stranding 2: On The Beach
  • Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33
  • Sucker Punch Productions – Ghost of Yotei

Best Ongoing Game

  • No Mans Sky
  • Fortnite
  • Marvel Rivals
  • Final Fantasy XIV
  • Helldivers 2

Best Community Support

  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XIV
  • No Man’s Sky
  • Helldivers 2
  • Fortnite

Best Narrative

  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yotei
  • Silent Hill f
  • Kingdom Come Deliverance 2

Best Art Direction

  • Ghost of Yotei
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong

Best Score/Music

  • Hades 2
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yotei
  • Hollow Knight Silksong
  • Death Stranding 2: On The Beach

Best Audio Design

  • Silent Hill f
  • Ghost of Yotei
  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach

Best Performance

  • Erika Ishii as Atsu – Ghost of Yotei
  • Charlie Cox as Gustave – Clair Obscur: Expedition 33
  • Jennifer English as Maelle – Clair Obscur: Expedition 33
  • Troy Baker as Indiana Jones – Indiana Jones and the Great Circle
  • Kotatsu Kato as Hinako – Silent Hill f
  • Ben Starr as Verso – Clair Obscur: Expedition 33

Games for Impact

  • Wanderstop
  • Lost Records: Bloom & Rage
  • Despelote
  • Consume Me
  • South of Midnight

Best Independent Game

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Absolum
  • Blue Prince
  • Ball x Pit
  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades 2

Best Debut Indie Game

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Blue Prince
  • Despelote
  • Megabonk
  • Dispatch

Best Mobile Game

  • Wuthering Waves
  • Persona 5 The Phantom X
  • Destiny: Rising
  • Sonic Rumble
  • Umamusume: Pretty Derby

Best VR/AR Game

  • The Midnight Walk
  • Marvel Deadpool VR
  • Alien: Rogue Invasion
  • Arken Age
  • Ghost Town

Best Action Game

  • Ninja Gaiden 4
  • Hades 2
  • Shinobi: Art of Vengeance
  • Battlefield 6
  • Doom: The Dark Ages

Best Action/Adventure Game

  • Ghost of Yotei
  • Hollow Knight: Silksong
  • Split Fiction
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Death Stranding 2: On The Beach

Best Role-Playing Game

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Monster Hunter Wilds
  • Kingdom Come Deliverance 2
  • Avowed
  • The Outer Worlds 2

Best Fighting Game

  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Capcom Fighting Collection 2
  • 2XKO
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5 REVO World Stage

Best Family Game

  • Mario Kart World
  • Donkey Kong Bananza
  • LEGO Voyagers
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • LEGO Party
  • Split Fiction

Best Simulation/Strategy Game

  • The Alters
  • Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  • Civilization VII
  • Jurassic World Evolution 3
  • Tempest Rising
  • Two Point Museum

Best Sports/Racing Game

  • Mario Kart World
  • EA Sports FC 26
  • F1 25
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Rematch

Best Multiplayer Game

  • Elden Ring: Nightreign
  • Battlefield 6
  • PEAK
  • ARC Raiders
  • Split Fiction

Best in Accessibility

  • Assassin’s Creed Shadows
  • Atomfall
  • Doom: The Dark Ages
  • EA FC26
  • South of Midnight

Best Adaptation

  • Devil May Cry
  • Splinter Cell: Deathwatch
  • The Last of Us Season 2
  • Until Dawn
  • A Minecraft Movie

Most Anticipated Game

  • 007: First Light
  • Grand Theft Auto VI
  • Resident Evil: Requiem
  • The Witcher 4
  • Marvel’s Wolverine

Content Creator of the Year

  • Caedrel
  • Kai Cenat
  • MoistCritikal
  • Sakura Miko
  • The Burnt Peanut

Best eSports Game

  • Counter Strike 2
  • Dota 2
  • League of Legends
  • Mobile Legends Bang Bang
  • Valorant

Best eSports Athlete

  • Brawk
  • Chovy
  • F0rsaken
  • Kakeru
  • Menard
  • Zywoo

Best eSports Team

  • Gen.G
  • NRG
  • Team Falcons
  • Team Liquid Ph
  • Team Vitality

Players Voice

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • Genshin Impact
  • Hollow Knight: Silksong
  • Wuthering Waves

