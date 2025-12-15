The Game Awards: Das sind die Gewinner 2025

Der ganze Trubel um die Game Awards 2025 hat sich mittlerweile gelegt und wir haben euch die letzten Tage mit allen wichtigen Trailern und Ankündigungen versorgt.
Abschließend haben wir noch einen Überblick über die diesjährigen Gewinner in allen Kategorien, die sich über eine Auszeichnung freuen durften.
Allein mit seinen 13 Nominierungen erhielt Clair Obscur: Expedition 33 von Sandfall Interactive bereits vorab viel Anerkennung, die letztlich mit neun verliehenen Auszeichnungen, darunter „Spiel des Jahres“, entsprechend gewürdigt wurde.
Wer sonst noch einen Game Award mitnehmen durfte, zeigt euch die folgende Liste. Die Gewinner wurden hervorgeoben.
The Game Awards – Gewinner 2025
Game of the Year
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Donkey Kong Bananza
- Death Stranding 2: On The Beach
- Kingdom Come Deliverance 2
- Hades 2
Best Game Direction
- Supergiant Games – Hades 2
- Hazelight Studios – Split Fiction
- Kojima Productions and PlayStation – Death Stranding 2: On The Beach
- Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33
- Sucker Punch Productions – Ghost of Yotei
Best Ongoing Game
- No Mans Sky
- Fortnite
- Marvel Rivals
- Final Fantasy XIV
- Helldivers 2
Best Community Support
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- No Man’s Sky
- Helldivers 2
- Fortnite
Best Narrative
- Death Stranding 2: On The Beach
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
- Kingdom Come Deliverance 2
Best Art Direction
- Ghost of Yotei
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Best Score/Music
- Hades 2
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight Silksong
- Death Stranding 2: On The Beach
Best Audio Design
- Silent Hill f
- Ghost of Yotei
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
Best Performance
- Erika Ishii as Atsu – Ghost of Yotei
- Charlie Cox as Gustave – Clair Obscur: Expedition 33
- Jennifer English as Maelle – Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker as Indiana Jones – Indiana Jones and the Great Circle
- Kotatsu Kato as Hinako – Silent Hill f
- Ben Starr as Verso – Clair Obscur: Expedition 33
Games for Impact
- Wanderstop
- Lost Records: Bloom & Rage
- Despelote
- Consume Me
- South of Midnight
Best Independent Game
- Clair Obscur: Expedition 33
- Absolum
- Blue Prince
- Ball x Pit
- Hollow Knight: Silksong
- Hades 2
Best Debut Indie Game
- Clair Obscur: Expedition 33
- Blue Prince
- Despelote
- Megabonk
- Dispatch
Best Mobile Game
- Wuthering Waves
- Persona 5 The Phantom X
- Destiny: Rising
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
Best VR/AR Game
- The Midnight Walk
- Marvel Deadpool VR
- Alien: Rogue Invasion
- Arken Age
- Ghost Town
Best Action Game
- Ninja Gaiden 4
- Hades 2
- Shinobi: Art of Vengeance
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
Best Action/Adventure Game
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
- Indiana Jones and the Great Circle
- Death Stranding 2: On The Beach
Best Role-Playing Game
- Clair Obscur: Expedition 33
- Monster Hunter Wilds
- Kingdom Come Deliverance 2
- Avowed
- The Outer Worlds 2
Best Fighting Game
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Capcom Fighting Collection 2
- 2XKO
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 REVO World Stage
Best Family Game
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Voyagers
- Sonic Racing: CrossWorlds
- LEGO Party
- Split Fiction
Best Simulation/Strategy Game
- The Alters
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Civilization VII
- Jurassic World Evolution 3
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Best Sports/Racing Game
- Mario Kart World
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Rematch
Best Multiplayer Game
- Elden Ring: Nightreign
- Battlefield 6
- PEAK
- ARC Raiders
- Split Fiction
Best in Accessibility
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA FC26
- South of Midnight
Best Adaptation
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us Season 2
- Until Dawn
- A Minecraft Movie
Most Anticipated Game
- 007: First Light
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil: Requiem
- The Witcher 4
- Marvel’s Wolverine
Content Creator of the Year
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCritikal
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Best eSports Game
- Counter Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends Bang Bang
- Valorant
Best eSports Athlete
- Brawk
- Chovy
- F0rsaken
- Kakeru
- Menard
- Zywoo
Best eSports Team
- Gen.G
- NRG
- Team Falcons
- Team Liquid Ph
- Team Vitality
Players Voice
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Genshin Impact
- Hollow Knight: Silksong
- Wuthering Waves
Ausser Donkey Kong ist eigentlich kein Spiel dabei das mir gefallen würde oder welches Ich gerne spielen wollen würde.
Selbst Mario Kart World ist etwas eigen.
So unterschiedlich können Geschmäcker sein.
Die fünf genannten VR Spiele schaue ich mir mal genauer an. Nachdem ich endlich meine Quest 2 wieder aus dem Schrank geholt habe. Und vielleicht hole ich mir nächstes Jahr eine neue VR Brille.
Immerhin mit South of Midnight und Doom The Dark Ages wieder zwei Auszeichnungen für die Xbox Games Studios.
Das Sony in diesem Jahr komplett leer ausgeht wundert mich fast, einfach da Goeff schon aus Prinzip (Geld?) hier in der Vergangenheit sehr nachsichtig war.
Das soll die Game Awards aber nicht aufwerten. Die Trailer sind interessant und das ist gut so. Das drumherum juckt nicht wirklich.
Mortal Kombat legacy. Yes!!
Indianer Jones hätte auch ein Preis verdient, schade drum. Aber mit dem Hauptgewinner bin ich absolut einverstanden.