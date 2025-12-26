The Game Awards: Top 10 – Das sind die meistgesehenen Trailer der Show 2025

Unglaubliche Aufrufzahlen: Das sind die meistgesehenen Trailer der Game Awards.

Die meistgesehenen Trailer der Game Awards zeigen eindrucksvoll, welche Spiele und Marken aktuell die größte Aufmerksamkeit in der Gaming‑Community erzeugen.

An der Spitze steht Tomb Raider mit 6,6 Millionen Aufrufen, was das enorme Interesse an der Rückkehr der ikonischen Action‑Adventure‑Reihe unterstreicht.

Direkt dahinter folgt Phantom Blade Zero mit 6,3 Millionen Views, ein Titel, der durch sein schnelles Combat‑Gameplay, seine düstere Atmosphäre und seine cineastische Inszenierung weiterhin große Reichweite erzielt.

Auf dem dritten Platz landet der Marvel Rivals Deadpool Reveal Trailer mit 4,3 Millionen Aufrufen, getragen von der Popularität des Antihelden und dem wachsenden Interesse am Hero‑Shooter‑Genre.

Resident Evil Requiem erreicht mit 3,4 Millionen Views den vierten Platz und zeigt, wie stark die Horror‑Reihe weiterhin performt.

Dahinter folgen mehrere Titel mit jeweils rund 3 Millionen Aufrufen: Star Wars Fate of the Old Republic, der neue Street Fighter Film und Lords of the Fallen II. Diese Projekte profitieren von starken Marken, etablierten Fanbasen und hoher Sichtbarkeit im Action‑ und Fantasy‑Segment.

Total War Warhammer 40.000 erzielt 2,5 Millionen Views und bestätigt das große Interesse an Strategiespielen im Warhammer‑Universum.

Divinity erreicht 2,3 Millionen Aufrufe und zeigt, wie stark die RPG‑Community auf neue Inhalte aus diesem Universum reagiert. CONTROL Resonant schließt die Top 10 mit 1,6 Millionen Views ab und beweist, dass auch atmosphärische Sci‑Fi‑Titel eine stabile Fanbasis besitzen.

Top 5 der meistgesehenen Trailer der Game Awards 2025

