The Game Awards: DLCs und Remakes sind in allen Kategorien nominierungsfähig

Bei den The Game Awards-Auszeichnungen wurde schon immer viel diskutiert. Doch jetzt fangen schon die Diskussionen an, bevor überhaupt die Nominierungen bekannt sind!

Grund für die Aufregung ist dieses Mal, dass selbst alte Spiele mit einem neuen DLC aus dem Jahr 2024 in allen Kategorien nominierungsfähig sind.

Das heißt, dass Elden Ring mit dem Shadow of the Erdtree DLC zweimal den Game of the Year Awards abgreifen könnte.

Dazu wird immer noch verzweifelt versucht, Geoff und seine Jury davon zu überzeugen, dass „Remaster & Remakes“ eine eigenständige Kategorie bekommen sollten, ebenso DLCs & Erweiterungen.

Doch das wird nicht passieren und wie dem FAQ zu entnehmen ist:

„The Game Awards: Erweiterungspacks, neue Spielzeiten, DLCs, Remakes und Remaster sind in allen Kategorien nominierungsfähig, wenn die Jury das neue kreative und technische Werk für nominierungswürdig erachtet.“

Die Nominierungen werden heute um 18:00 Uhr bekannt gegeben und mit Sicherheit für weitere Diskussionen sorgen.