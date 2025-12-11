The Game Awards: Erste Spiele und Highlights bekannt – von Tomb Raider bis Exodus

Für die The Game Awards 2025 wurden bereits mehrere Spielpräsentationen bestätigt, die Einblicke in kommende Titel und Highlights der Branche geben.

Fans können einen ersten Blick auf die Zukunft von Tomb Raider werfen und erwarten neue Gameplay-Eindrücke und Story-Details. Zudem sind Präsentationen zu Exodus, Saros und dem Release von Phantom Blade Zero vorgesehen, die spannende Einblicke in neue Mechaniken, Welten und Spielstile bieten.

Darüber hinaus werden Updates und Features zu Resident Evil Requiem, LEGO: Batman Legacy of the Dark Knight sowie zu World of Warcraft: Midnight vorgestellt.

Diese Präsentationen zeigen sowohl neue Story-Elemente als auch Gameplay-Verbesserungen, die Spieler in bekannte und neue Universen eintauchen lassen.

Die „The Game Awards 2025“-Show positioniert sich damit als zentrale Bühne für die Ankündigung von AAA- und Indie-Titeln, die in den kommenden Monaten für Diskussionen und Begeisterung in der Gaming-Community sorgen werden.

Spieler können sich auf einen Überblick über die aktuellsten Entwicklungen, Gameplay-Vorschauen und exklusive Inhalte freuen, die die Zukunft der Videospielbranche skizzieren.

Dazu gibt es neue Leaks:

Ebenfalls sind Maggie Robertson, Jeffrey Wright, Todd Howard, Rowlf The Dog und sogar Miss Piggy bei der Veranstaltung dabei.

Über welche Ankündigung würdet ihr euch freuen und welche Spiele hofft ihr bei den TGA 2025 heute Nacht ab 2:00 Uhr zu sehen?