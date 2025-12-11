The Game Awards: Erste Spiele und Highlights bekannt – von Tomb Raider bis Exodus

Für die The Game Awards 2025 wurden bereits mehrere Spielpräsentationen bestätigt, die Einblicke in kommende Titel und Highlights der Branche geben.
Fans können einen ersten Blick auf die Zukunft von Tomb Raider werfen und erwarten neue Gameplay-Eindrücke und Story-Details. Zudem sind Präsentationen zu Exodus, Saros und dem Release von Phantom Blade Zero vorgesehen, die spannende Einblicke in neue Mechaniken, Welten und Spielstile bieten.
Darüber hinaus werden Updates und Features zu Resident Evil Requiem, LEGO: Batman Legacy of the Dark Knight sowie zu World of Warcraft: Midnight vorgestellt.
Diese Präsentationen zeigen sowohl neue Story-Elemente als auch Gameplay-Verbesserungen, die Spieler in bekannte und neue Universen eintauchen lassen.
Die „The Game Awards 2025“-Show positioniert sich damit als zentrale Bühne für die Ankündigung von AAA- und Indie-Titeln, die in den kommenden Monaten für Diskussionen und Begeisterung in der Gaming-Community sorgen werden.
Spieler können sich auf einen Überblick über die aktuellsten Entwicklungen, Gameplay-Vorschauen und exklusive Inhalte freuen, die die Zukunft der Videospielbranche skizzieren.
Dazu gibt es neue Leaks:
- 007 First Light: Mega-Leak enthüllt Schurken vor den Game Awards
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Leak-Schock vor den Game Awards
Ebenfalls sind Maggie Robertson, Jeffrey Wright, Todd Howard, Rowlf The Dog und sogar Miss Piggy bei der Veranstaltung dabei.
Über welche Ankündigung würdet ihr euch freuen und welche Spiele hofft ihr bei den TGA 2025 heute Nacht ab 2:00 Uhr zu sehen?
48 Kommentare
Auf Exodus bin ich sehr gespannt, müsste dann ja auch langsam rauskommen 😅
Auf Lego bin ich mal gespannt, da hab ich irgendwie Bock drauf
Freu mich auf mehr von Lego Batman… das kann nur gut werden.
Das glaube ik och 😅 wäre top wenn se was neues zeigen würden ✌🏻
Bin schon gespannt auf die Zusammenfassung hier
Gears E Day viel anderes interessiert mich nicht 2026
Ich bin hippelig wegen dem Elder Scrolls Trailer
Ich brauche nur Tomb Raider und ich bin glücklich! ☺️