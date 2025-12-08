The Game Awards: Geoff Keighley zündet Hype-Trailer

Keighleys Hype Trailer setzt Highlights wie Death Stranding 2, Hades II und Hollow Knight: Silksong eindrucksvoll in Szene und stimmt auf die Game Awards 2025 ein.

Geoff Keighleys neuer Hype-Trailer für die The Game Awards 2025 ist ein Fest der Nominierten: In schnellen, stimmungsvollen Schnitten feiert der Moderator und Produzent die herausragenden Spiele des Jahres und setzt die wichtigsten Kandidaten eindrucksvoll in Szene.

Keighley hat auch diesmal persönlich einen Trailer kuratiert, der Ausschnitte aus den nominierten Titeln zusammenführt und so die Vielfalt und Qualität der diesjährigen Auswahl unterstreicht. Zu sehen sind unter anderem Szenen aus Death Stranding 2: On the Beach, Hades II, Ghost of Yotei, Donkey Kong Bananza, ARC Raiders und Hollow Knight: Silksong, ergänzt durch zahlreiche weitere Highlights.

Der Clip funktioniert zugleich als Appetizer für die Preisverleihung selbst: Die Game Awards 2025 werden in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember ab 02:00 Uhr ausgestrahlt und versprechen erneut große Momente für Entwickler und Fans gleichermaßen.