The Game Awards: Geoff Keighley zündet Hype-Trailer

Geoff Keighleys neuer Hype-Trailer für die The Game Awards 2025 ist ein Fest der Nominierten: In schnellen, stimmungsvollen Schnitten feiert der Moderator und Produzent die herausragenden Spiele des Jahres und setzt die wichtigsten Kandidaten eindrucksvoll in Szene.
Keighley hat auch diesmal persönlich einen Trailer kuratiert, der Ausschnitte aus den nominierten Titeln zusammenführt und so die Vielfalt und Qualität der diesjährigen Auswahl unterstreicht. Zu sehen sind unter anderem Szenen aus Death Stranding 2: On the Beach, Hades II, Ghost of Yotei, Donkey Kong Bananza, ARC Raiders und Hollow Knight: Silksong, ergänzt durch zahlreiche weitere Highlights.
Der Clip funktioniert zugleich als Appetizer für die Preisverleihung selbst: Die Game Awards 2025 werden in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember ab 02:00 Uhr ausgestrahlt und versprechen erneut große Momente für Entwickler und Fans gleichermaßen.
94 Kommentare
Claire Obscure wird so abräumen. Denke 10 bis 11 kriegen sie.
Ich würde es traurig finden wenn Claire Obscure alles abräumt. Es gibt soviel fantastische Spiele,
Hoffentlich gewinnt ein anderes gutes Game auch was
Guter Trailer mit wirklich den besten Spielen in diesem Jahr.
Der Trailer ist gut, trotzdem fehlten da viele Kracher.
Die Wettquote auf Claire Obscure für das beste Spiel liegt bei gefühlt 1,01.
Hoffentlich wird wie vor zwei Jahren wieder das neue Life is strange angekündigt
Macht schon Laune der Trailer, ich werde mir dann die News nur am Folgetag anschauen bzw. allgemein alles nachholen, in der Nacht da schlafe ich, fertig. 😀
wäre verdient auch wenn ik es nicht gespielt habe
Bin 6/10 gespannt
Fein geschnitten