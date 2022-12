The Game Awards: Kürzere Show mit weniger Spielen in diesem Jahr

Autor:, in / The Game Awards

Die The Game Awards werden in diesem Jahr nicht so lang dauern und es werden weniger Spiele beim Event gezeigt.

Mit einer Laufzeit von rund 190 Minuten fiel die Hauptshow der Game Awards im vergangenen Jahr ziemlich lang aus. Zählt man die Pre-Show dazu, waren es sogar 30 Minuten mehr.

Das wird sich bei der diesjährigen Show allerdings ändern.

Geoff Keighley, Schöpfer und gleichzeitig Moderator der Veranstaltung, verriet, dass die Show in diesem Jahr deutlich kürzer ausfallen wird. Die Entscheidung, die Show zu verschlanken, wurde nach dem Feedback der Zuschauer getroffen.

Über die Laufzeit der Show, die bei uns in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfindet, gab Keighley keine Auskunft. Es laufen noch die Proben.

Keighley sagte: „Eine Sache, die wir dieses Jahr machen, ist, dass wir versuchen, die Show ein bisschen kürzer zu machen. Ich werde nichts Offizielles sagen, bis wir mit den Proben fertig sind, aber wir denken, dass die Show dieses Jahr deutlich kürzer sein wird.“ „Wir glauben, dass es eine kleine Ermüdung hinsichtlich der Länge der Show gegeben hat, es gibt viele Spiele und viele Dinge, die ein Teil davon sein wollen, aber wir reduzieren diese Dinge, um hoffentlich eine etwas straffere Show zu haben.“

Durch eine kürzere Show werden folglich dieses Jahr auch weniger Spiele und auch weniger große Spielenthüllungen gezeigt, wie der Moderator ebenfalls verriet.

„Wir haben definitiv die Laufzeit der Show ziemlich stark reduziert und einfach weniger Spiele, weniger große Spiele, die in der Show vorkommen werden.“

Zuvor sagte Keighley via Reddit, dass für 30 bis 40 Spiele neue Inhalte präsentiert sowie eine faire Anzahl neuer Spielankündigungen gezeigt werden.

Die The Game Awards 2022 finden am 9. Dezember ab 01:30 Uhr deutscher Zeit im Microsoft Theater in Los Angeles statt und können live via Stream mitverfolgt werden.