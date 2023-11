The Game Awards: Maximal sechs Game of the Year-Nominierungen

Autor:, in / The Game Awards

Geoff Keighley hat bekannt gegeben, dass es auch dieses Jahr wieder nur sechs Game of the Year-Nominierungen bei den The Game Awards geben wird.

Die „The Game Awards 2023“-Show startet im Dezember und schon bald werden die Nominierungen bekannt gegeben. Zuvor hat sich Geoff Keighley in einem Q&A den Fragen der Fans gestellt. Dabei hat Geoff bekannt gegeben, dass es auch dieses Jahr wieder „nur“ sechs Game of the Year-Nominierungen geben wird – auch, wenn dieses Jahr viele großartige Spiele hervorgebracht hat.

Heute Abend um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird es einen zusätzlichen Livestream geben, der alle nominierten Spiele, Publisher und mehr für die The Game Awards 2023 enthüllen wird.

Welche Spiele sind eure sechs Game of the Year-Nominierungen?