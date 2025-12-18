The Game Awards: Neuer Rekord mit 171 Millionen Live-Zuschauern

Trotz inhaltlicher Kritik konnte sich die diesjährige Ausgabe der Game Awards 2025 als echter Publikumsmagnet behaupten. Laut offiziellen Angaben verfolgten weltweit über 171 Millionen Zuschauer die Show live – ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Auch in den sozialen Netzwerken sorgte das Event für reichlich Gesprächsstoff: Auf X stiegen die Diskussionen rund um die Preisverleihung um 12 Prozent gegenüber 2024. Besonders eindrucksvoll fiel das Wachstum bei den Co-Streams aus: Mehr als 23.000 Übertragungen auf YouTube und Twitch wurden gezählt, was einem Zuwachs von satten 50 Prozent entspricht.
Damit unterstreichen die Game Awards ihre Rolle als eines der größten und einflussreichsten Entertainment-Events der Branche – selbst wenn nicht alle Zuschauer mit den Inhalten restlos zufrieden waren.
Hab es verpasst leider
Hab es auch leider verpasst.
Ich werde die Show niemals mögen xD
Ich mag und traue diesem Veranstalter nicht.
Dennoch für alle die es wichtig finden hat zumindest mal was verdientes gewonnen.
War mir einfach zu Spät aber Glückwunsch
Gaming wird immer größer, sehr schön!
Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht.
Nur zur Info. Den Songcontest haben heuer 166 Millionen weltweit angeschaut. 😜
Das ist mal ein netter Vergleich
Eine gute Show, wo einfach die Trailer falsch gelegt wurden sind.
Nie und nimmer darf da ein Concord 2 zum Schluss gezeigt werden.
Star wars, Divinity Tomb Raider und vor allem Control gehören auf so einen Spot.
Die meisten werden wohl wegen der Trailer eingeschaltet haben, mir haben die Zusammenfassungen hier auf Xbox Dynasty gereicht.
Auf jeden Fall eine staatliche Zahl. Ich war allerdings nicht dabei.
War es erste mal Live dabei und bin nach der hälfte ins Bett, ne zusammenfassung reicht echt.