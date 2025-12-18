The Game Awards: Neuer Rekord mit 171 Millionen Live-Zuschauern

Über 171 Millionen Live-Zuschauer weltweit – Social-Media-Diskussionen und Co-Streams zu den Game Awards steigen deutlich an.

Trotz inhaltlicher Kritik konnte sich die diesjährige Ausgabe der Game Awards 2025 als echter Publikumsmagnet behaupten. Laut offiziellen Angaben verfolgten weltweit über 171 Millionen Zuschauer die Show live – ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch in den sozialen Netzwerken sorgte das Event für reichlich Gesprächsstoff: Auf X stiegen die Diskussionen rund um die Preisverleihung um 12 Prozent gegenüber 2024. Besonders eindrucksvoll fiel das Wachstum bei den Co-Streams aus: Mehr als 23.000 Übertragungen auf YouTube und Twitch wurden gezählt, was einem Zuwachs von satten 50 Prozent entspricht.

Damit unterstreichen die Game Awards ihre Rolle als eines der größten und einflussreichsten Entertainment-Events der Branche – selbst wenn nicht alle Zuschauer mit den Inhalten restlos zufrieden waren.