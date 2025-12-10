The Game Awards: Neues Divinity steckt hinter mysteriöser Statue – Gerücht

Seit Tagen wird über die Social-Media-Kanäle für die Game Awards mit einer mysteriösen Statue für die Veranstaltung geworben. Das regte Gamer zu allerlei Vermutungen an, welches Spiel dahinterstecken könnte.
Es scheint, als wäre das Rätsel vor der eigentlichen Enthüllung gelöst worden. Bei dem mysteriösen Spiel handelt es sich vermutlich um einen neuen Teil der Rollenspielreihe Divinity.
Wie Gematsu berichtet, wurden beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO) neue Markenzeichen angemeldet, zu denen auch mehrere Grafiken mit Symbolen zählen.
Eines der Symbole ähnelt denen der Statue auf verblüffende Weise, was eben die Vermutung nahelegt, dass ein neues Divinity bei der Verleihung enthüllt wird.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nie gespielt, bin mal gespannt was und wenn es so kommt, wie es wird.
Wird natürlich super. Die Original Sin Reihe ist grandios
Ich habs nur einmal kurz angespielt, dann aber nicht weiterverfolgt. Mal schauen, ob ich das nachhole
Zum Nachholen wirst du aber so einige Tage brauchen 😁
Aber wirklich eine super Reihe.
Vor allem der das zweite Original Sin.
Habe ich auch noch nie gespielt.
Ihr seit mit der News etwas spät dran. Ist von den Larian Studios bereits dementiert worden. 😉
Was natürlich nichts bedeuten muss.
Capcom hat die Gerüchte zu Leon im neuen Resi auch dementiert und erst gestern heiß es, dass er dabei ist
Ja gut, kann natürlich sein. Ich hoffe aber nicht, dass jetzt andere Studios den Capcom Move nachmachen und uns jetzt anlügen, nur um am Ende dann zu sagen, dass es doch stimmt. Das war einmal witzig, wenn das jetzt aber mehrere machen, wird das nur nervig werden.
Geile Serie, etwas sperrig am Anfang. Heht dann aber. OBS STIMMT, wird sich zeigen
Aber das Studio arbeitet an etwas.
Oh….das wäre schon cool.
Hab locker Platz für ein neues 100std Rollenspiel 😅
Vor längerem mal angespielt und aus Zeitgründen liegengelassen
Wie heißt die Spielereihe komplett. Irgendwie sagt es mir was aber kann es nicht zuordnen. Aber glaub auch kein Spiel für mich
Jetzt muss ich erst mal googeln, was es damit aufsich hat…
Wäre echt cool. Divinity: Original Sin 2 ist eines der besten RPG‘s der letzten 10 Jahre und vielleicht mit The Witcher 3 das beste Rollenspiel der letzten Generation.
The Trails-Reihe ist die wohl beste RPG-Reihe. Change my Mind 😀
Larian hatte das doch dementiert oder?
Nur noch 1 mal schlafen dann ist es so weit…dieses Jahr bin ich Übels gehypt auf die Awards….Der Höhepunkt des Jahres ^^