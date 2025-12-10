The Game Awards: Neues Divinity steckt hinter mysteriöser Statue – Gerücht

Ein neues Spiel der Divinity-Reihe steckt neuen Hinweisen zufolge hinter der mysteriösen Statue, mit denen für die Game Awards geworben wird.

Seit Tagen wird über die Social-Media-Kanäle für die Game Awards mit einer mysteriösen Statue für die Veranstaltung geworben. Das regte Gamer zu allerlei Vermutungen an, welches Spiel dahinterstecken könnte.

Es scheint, als wäre das Rätsel vor der eigentlichen Enthüllung gelöst worden. Bei dem mysteriösen Spiel handelt es sich vermutlich um einen neuen Teil der Rollenspielreihe Divinity.

Wie Gematsu berichtet, wurden beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO) neue Markenzeichen angemeldet, zu denen auch mehrere Grafiken mit Symbolen zählen.

Eines der Symbole ähnelt denen der Statue auf verblüffende Weise, was eben die Vermutung nahelegt, dass ein neues Divinity bei der Verleihung enthüllt wird.