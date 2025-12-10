The Game Awards: Neues Divinity steckt hinter mysteriöser Statue – Gerücht

Ein neues Spiel der Divinity-Reihe steckt neuen Hinweisen zufolge hinter der mysteriösen Statue, mit denen für die Game Awards geworben wird.

Seit Tagen wird über die Social-Media-Kanäle für die Game Awards mit einer mysteriösen Statue für die Veranstaltung geworben. Das regte Gamer zu allerlei Vermutungen an, welches Spiel dahinterstecken könnte.

Es scheint, als wäre das Rätsel vor der eigentlichen Enthüllung gelöst worden. Bei dem mysteriösen Spiel handelt es sich vermutlich um einen neuen Teil der Rollenspielreihe Divinity.

Wie Gematsu berichtet, wurden beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO) neue Markenzeichen angemeldet, zu denen auch mehrere Grafiken mit Symbolen zählen.

Eines der Symbole ähnelt denen der Statue auf verblüffende Weise, was eben die Vermutung nahelegt, dass ein neues Divinity bei der Verleihung enthüllt wird.

  3. Heikel 1760 XP Beginner Level 1 | 10.12.2025 - 14:37 Uhr

    Ihr seit mit der News etwas spät dran. Ist von den Larian Studios bereits dementiert worden. 😉

    • DrFreaK666 181380 XP Battle Rifle Man | 10.12.2025 - 14:39 Uhr
      Antwort auf Heikel

      Was natürlich nichts bedeuten muss.
      Capcom hat die Gerüchte zu Leon im neuen Resi auch dementiert und erst gestern heiß es, dass er dabei ist

      • Heikel 1760 XP Beginner Level 1 | 10.12.2025 - 14:44 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Ja gut, kann natürlich sein. Ich hoffe aber nicht, dass jetzt andere Studios den Capcom Move nachmachen und uns jetzt anlügen, nur um am Ende dann zu sagen, dass es doch stimmt. Das war einmal witzig, wenn das jetzt aber mehrere machen, wird das nur nervig werden.

  6. DanSanAliaMi 69265 XP Romper Domper Stomper | 10.12.2025 - 14:59 Uhr

    Wie heißt die Spielereihe komplett. Irgendwie sagt es mir was aber kann es nicht zuordnen. Aber glaub auch kein Spiel für mich

  8. KingOfKings1605 172675 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 10.12.2025 - 15:06 Uhr

    Wäre echt cool. Divinity: Original Sin 2 ist eines der besten RPG‘s der letzten 10 Jahre und vielleicht mit The Witcher 3 das beste Rollenspiel der letzten Generation.

  10. oOStahlkingOo 63845 XP Romper Stomper | 10.12.2025 - 15:18 Uhr

    Nur noch 1 mal schlafen dann ist es so weit…dieses Jahr bin ich Übels gehypt auf die Awards….Der Höhepunkt des Jahres ^^

Hinterlasse eine Antwort