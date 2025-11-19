The Game Awards: Nominierung erstmals zurückgezogen

40 Autor: , in News / The Game Awards
Übersicht

Erstmals in der Geschichte der Game Awards wird eine Nominierung zurückgezogen.

Das gab es noch nie bei den Game Awards: Eine Nominierung wurde zurückgezogen. Erst am Montagabend wurden alle Nominierungen in 29 Kategorien verkündet, darunter auch für „Best Debut Indie Game“.

In der genannten Kategorie ist auch das Roguelike-Survival-Spiel Megabonk des Studios Vedinad neben den Titeln Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Despelote und Dispatch für eine Auszeichnung vorgesehen.

Doch ausgerechnet sein Schöpfer zieht sich selbst von der Auszeichnung zurück. Er ist der Ansicht, dass er nicht in diese Kategorie gehöre. Er habe zuvor unter anderen Studionamen Spiele veröffentlicht. Demnach sei Megabonk nicht sein Debüt-Spiel.

Unter dem Namen John Megabonk sagte der Entwickler weiter: „Ich freue mich sehr über die Nominierung, die Unterstützung und die Stimmen, aber ich finde, dass es nicht in diese Kategorie passt. Ihr solltet für einen der anderen großartigen Debüt-Titel stimmen, es sind allesamt fantastische Spiele!“

Ein Blick auf die Seite der Game Awards offenbart: Megabonk ist nach wie vor unter den Nominierten aufgeführt und steht somit zur Auswahl. Geoff Keighley sagte via X aber bereits, dass man seine Aufrichtigkeit schätze und Megabonk von der Liste streichen werde.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Game Awards

40 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 173760 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 19.11.2025 - 15:13 Uhr

    Dann dürfte Claire Obscure das auch nicht stehen, da sie zuvor bei anderen Studios tätig waren

    0
      • DrFreaK666 173760 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 19.11.2025 - 15:26 Uhr
        Antwort auf oldGamer

        Was soll ein Solo-Entwickler sonst sein, wenn nicht der Lead?
        Außerdem ging’s nicht darum, sondern dass er schon Spiele unter anderem Namen veröffentlicht hat.
        Das gilt also auch für Claire Obscure, weil sie schon bei anderen Studios an anderen Titeln gearbeitet haben

        0
        • oldGamer 136715 XP Elite-at-Arms Silber | 19.11.2025 - 15:40 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Na dann dürfte niemand der nicht absoluter neuling bei sowas ist jemals nominiert werden.
          Best debut Indie geame bezieht sich auf das Entwicklerstudio an sich. Nicht auf die summer aller ob die schonmal vorher was gemacht haben.
          Im Falle von ihm ist es eben er woner sagt er habe schon vorher Spiele unter anderem Namen entwickelt. Nicht das er irgendwo ein kleines Rädchen in der Geschichte war.
          Und das ist eben was anderes als das was du da in den Raum wirst.
          Wenn sich die 33 + Hund jetzt umbenennen würden und dann ein anderes Spiels rausbringen, dann würde dein Argument zählen.

          0
          • DrFreaK666 173760 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 19.11.2025 - 15:45 Uhr
            Antwort auf oldGamer

            Du kannst ein Solo-Entwickler nicht mit einem Studio gleichsetzen.
            Und wenn es jetzt Sandfall Interactive nicht gäbe und alle Solo entwickeln würden, dann würde das gelten, aber zusammen als Studio nicht? Macht keinen Sinn

            1
            • oldGamer 136715 XP Elite-at-Arms Silber | 19.11.2025 - 15:58 Uhr
              Antwort auf DrFreaK666

              Keinen Sinn machen deine heutigen Versuche irgendwas einreden zu wollen.
              Alles andere ergibt schon Sinn.
              Nur weil xy irgendwann mal einen skin für fortnite entworfen hat ist er deiner möchtegern Argumentation dann schon seine Qualifikation los.
              Das ist was was keinen Sinn macht.

              0
    • Earny90 660 XP Neuling | 19.11.2025 - 15:55 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Dass er nominiert ist, ist absolut legitim, er zieht sich nur zurück. Genauso ist Clair Obscur absolut legitim, weil das Studio nicht existiert hat davor und noch keine Spiele veröffentlicht hat.
      Nur weil jemand sich zurückziehen will, macht das weder seine Nominierung, noch die anderen falsch.

      1
  3. Robilein 1179150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 15:31 Uhr

    Daran sieht man wieder das nicht so viel Wert auf Richtigkeit der Nominierungen gelegt wird. Nicht umsonst kann man diese Awards nicht ernst nehmen. Die Ankündigungen und Weltpremieren sind da schon viel spannender.

    Übrigens toller Schachzug von dem Mann👍

    1
      • Robilein 1179150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 16:16 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Jo ich auch. Da waren schon einige krasse Ankündigungen dabei. Viel spannender als die Awards an sich.

        1
    • Sagitari GER 15050 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 19.11.2025 - 15:53 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Wenn in den letzten 15!!! Jahren mal das eine oder andere Spiel von Microsoft für den GOTY Nominiert gewesen wäre (was berechtigter weise nicht passiert ist), würdest du jetzt etwas ganz anderes schreiben 😉

      3
      • Robilein 1179150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 16:15 Uhr
        Antwort auf Sagitari GER

        Hätte hätte Fahrradkette. Abgesehen davon zeigt mir das die Tatsache, das letztes Jahr eine reine Nintendo Kopie gewonnen hat, das ich recht habe 😜

        2
      • Jack86 35960 XP Bobby Car Raser | 19.11.2025 - 16:41 Uhr
        Antwort auf Sagitari GER

        Na na, als MS mal n paar Awards bekommen hatte, war hier nnganz anderer Tenor zu lesen. Vor allem von unseren „Experten“ 🤭

        0
    • Earny90 660 XP Neuling | 19.11.2025 - 16:00 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Wieder so ein Spezialist. Dass er da nicht nominiert sein will, ist seine Entscheidung. Hat nichts mit einer falschen Nominierung oder falschen Fakten zu tun. Ich kann auch jedes Jahr ein neues Studio eröffnen und wäre jedes Jahr aufs neue berechtigt in der Kategorie nominiert zu sein. Das ist das erste Spiel des Studios, deswegen auch Debut-Titel. Aber Hauptsache Schrott zusammenschreiben.

      2
      • Robilein 1179150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 16:16 Uhr
        Antwort auf Earny90

        Naja umsonst hat der gute Herr seinen eigenen Award nicht zurückgezogen. Das zeigt mir das ich recht habe.

        0
        • Duck-Dynasty 139055 XP Elite-at-Arms Gold | 19.11.2025 - 16:40 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Umsonst definitiv nicht aber völlig kostenlos.
          Gegen die Konkurrenz hätte er sich nicht durchgesetzt und steht jetzt mit den gleichen leeren Händen da. Aber als Pionier und mit enormer publicity. Respekt!

          0
          • Robilein 1179150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 17:40 Uhr
            Antwort auf Duck-Dynasty

            Finde ich auch. Im Gegensatz zu einigen Individuen hier besteht das Gaming mehr als aus irgendwelchen Awards. Ich habe auch Respekt für seine Haltung. Ihm geht’s wohl noch ums Gaming und nicht um irgendwelche Preise.

            0
      • Duck-Dynasty 139055 XP Elite-at-Arms Gold | 19.11.2025 - 16:38 Uhr
        Antwort auf Earny90

        Das ist das mit Abstand schlaueste, was er machen konnte. Diese Werbung könnte er sonst wohl niemals bezahlen.
        Demut in a nutshell. Ob es dumm oder schlau war, demütig oder gerissen, hängt davon ab, auf welchem Standpunkt man beharrt.
        Aus welcher Richtung er kommt und welche Intention er verfolgt, können wir allerdings nicht beurteilen.

        1
          • Earny90 660 XP Neuling | 19.11.2025 - 17:13 Uhr
            Antwort auf AppleRedX

            Er ist der Einzige, der sich so für Gaming einsetzt. Ohne ihn gäbe es keine Award-Show, kein Summer Games Fest, nur eine halbe GamesCom. Da kann man es auch entschuldigen, dass er Werbung macht, um die Shows zu bezahlen. Wir schauen sie ja umsonst.

            0
            • Z0RN 492070 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 19.11.2025 - 17:22 Uhr
              Antwort auf Earny90

              Er setzt sich ein? Kann man so sehen, man sollte aber auch bedenken, dass er sich dadurch ganz schön die Taschen vollmacht.

              Beispiel? Bis zu 465.000 Euro müssen Werbetreibende für einen Spot bei der Opening Night Live 2025 zahlen. Das sind nicht mal die TGA. 😉

              2
                • Robilein 1179150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 17:37 Uhr
                  Antwort auf Earny90

                  Ja weil der der heilige Samariter ist der sich für die Menschheit einsetzt, na klar😂😂😂

                  1
                  • Earny90 660 XP Neuling | 19.11.2025 - 17:42 Uhr
                    Antwort auf Robilein

                    Hab ich nie gesagt. Die meisten sind wegen des Profits in dem Geschäft. Aber während einige EA, Ubisoft und Xbox leiten, machen andere unterhaltsame Shows und bieten eine Platform, die Spiele vorzustellen. Aber ich denke soweit reicht die Denkweite bei manchen nicht.

                    1
                    • Robilein 1179150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 17:47 Uhr
                      Antwort auf Earny90

                      „Die meisten sind wegen des Profits in dem Geschäft.“

                      Ok, das bedeutet quasi das es dem schmierigen Geoff im Gegensatz zu den anderen nicht nur ums Geschäft geht wenn er knapp eine halbe Million US-Dollar pro Spot bei der Opening Night Live Show verlangt, ne ist klar😂😂😂

                      1
                    • Jack86 35960 XP Bobby Car Raser | 19.11.2025 - 18:10 Uhr
                      Antwort auf Earny90

                      Nein die reicht bei weitem nicht.

                      1
                    • Robilein 1179150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 18:19 Uhr
                      Antwort auf Earny90

                      Da hat mich der neue User doch sehr schnell blockiert weil er merkt das er keine Argumente hat. Puuh, das ist mehr als peinlich😂😂😂

                      0
        • BLACK 8z 101870 XP Profi User | 19.11.2025 - 20:17 Uhr
          Antwort auf Duck-Dynasty

          So sehe ich das auch. Was hilft einem eher unbekannten ein Award, der im Regal verstaubt?
          Mit der Aktion bekommt er jetzt eine ganz andere Reichweite.
          Ich z.B. hätte sonst nichts von dem Spiel mitbekommen…

          0
  5. Ash2X 303480 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.11.2025 - 18:00 Uhr

    Ich würde es ja als feinen Zug beschreiben, aber nachdem die TGA für die Dave the Diver Nominierung fast gelyncht wurden hätte ich es auch gemacht.
    Irgendwann wäre es aufgefallen.

    1
  6. Nibelungen86 291100 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.11.2025 - 20:18 Uhr

    Stark 💪🏻
    Finde ich wirklich vorbildlich
    Gewinnen würde er eh nicht 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort