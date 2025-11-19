The Game Awards: Nominierung erstmals zurückgezogen

Das gab es noch nie bei den Game Awards: Eine Nominierung wurde zurückgezogen. Erst am Montagabend wurden alle Nominierungen in 29 Kategorien verkündet, darunter auch für „Best Debut Indie Game“.
In der genannten Kategorie ist auch das Roguelike-Survival-Spiel Megabonk des Studios Vedinad neben den Titeln Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Despelote und Dispatch für eine Auszeichnung vorgesehen.
Doch ausgerechnet sein Schöpfer zieht sich selbst von der Auszeichnung zurück. Er ist der Ansicht, dass er nicht in diese Kategorie gehöre. Er habe zuvor unter anderen Studionamen Spiele veröffentlicht. Demnach sei Megabonk nicht sein Debüt-Spiel.
Unter dem Namen John Megabonk sagte der Entwickler weiter: „Ich freue mich sehr über die Nominierung, die Unterstützung und die Stimmen, aber ich finde, dass es nicht in diese Kategorie passt. Ihr solltet für einen der anderen großartigen Debüt-Titel stimmen, es sind allesamt fantastische Spiele!“
Ein Blick auf die Seite der Game Awards offenbart: Megabonk ist nach wie vor unter den Nominierten aufgeführt und steht somit zur Auswahl. Geoff Keighley sagte via X aber bereits, dass man seine Aufrichtigkeit schätze und Megabonk von der Liste streichen werde.
Dann dürfte Claire Obscure das auch nicht stehen, da sie zuvor bei anderen Studios tätig waren
Aber nicht geleitet.
Was soll ein Solo-Entwickler sonst sein, wenn nicht der Lead?
Außerdem ging’s nicht darum, sondern dass er schon Spiele unter anderem Namen veröffentlicht hat.
Das gilt also auch für Claire Obscure, weil sie schon bei anderen Studios an anderen Titeln gearbeitet haben
Na dann dürfte niemand der nicht absoluter neuling bei sowas ist jemals nominiert werden.
Best debut Indie geame bezieht sich auf das Entwicklerstudio an sich. Nicht auf die summer aller ob die schonmal vorher was gemacht haben.
Im Falle von ihm ist es eben er woner sagt er habe schon vorher Spiele unter anderem Namen entwickelt. Nicht das er irgendwo ein kleines Rädchen in der Geschichte war.
Und das ist eben was anderes als das was du da in den Raum wirst.
Wenn sich die 33 + Hund jetzt umbenennen würden und dann ein anderes Spiels rausbringen, dann würde dein Argument zählen.
Du kannst ein Solo-Entwickler nicht mit einem Studio gleichsetzen.
Und wenn es jetzt Sandfall Interactive nicht gäbe und alle Solo entwickeln würden, dann würde das gelten, aber zusammen als Studio nicht? Macht keinen Sinn
Keinen Sinn machen deine heutigen Versuche irgendwas einreden zu wollen.
Alles andere ergibt schon Sinn.
Nur weil xy irgendwann mal einen skin für fortnite entworfen hat ist er deiner möchtegern Argumentation dann schon seine Qualifikation los.
Das ist was was keinen Sinn macht.
Du hast ne andere Ansicht. Ich respektiere das. Unnötig darüber zu diskutieren, da sowieso niemand einlenken wird.
Das hat diesmal leider absolut nichts mit Meinung zu tun sondern einzig mit Verständnis.
Natürlich 😏
Dass er nominiert ist, ist absolut legitim, er zieht sich nur zurück. Genauso ist Clair Obscur absolut legitim, weil das Studio nicht existiert hat davor und noch keine Spiele veröffentlicht hat.
Nur weil jemand sich zurückziehen will, macht das weder seine Nominierung, noch die anderen falsch.
Zumal er ja selbst sich zurückgezogen hat.
Feiner Zug von ihm 👍.
Jup. Unabhängig ob es Sinn macht oder nicht, schön zu sehen, wenn wer Integrität besitzt.
Daran sieht man wieder das nicht so viel Wert auf Richtigkeit der Nominierungen gelegt wird. Nicht umsonst kann man diese Awards nicht ernst nehmen. Die Ankündigungen und Weltpremieren sind da schon viel spannender.
Übrigens toller Schachzug von dem Mann👍
Ich schaue das auch nur wegen den Trailern an
Jo ich auch. Da waren schon einige krasse Ankündigungen dabei. Viel spannender als die Awards an sich.
Wenn in den letzten 15!!! Jahren mal das eine oder andere Spiel von Microsoft für den GOTY Nominiert gewesen wäre (was berechtigter weise nicht passiert ist), würdest du jetzt etwas ganz anderes schreiben 😉
Hätte hätte Fahrradkette. Abgesehen davon zeigt mir das die Tatsache, das letztes Jahr eine reine Nintendo Kopie gewonnen hat, das ich recht habe 😜
Du bist schon so ein Früchtchen😅
Na na, als MS mal n paar Awards bekommen hatte, war hier nnganz anderer Tenor zu lesen. Vor allem von unseren „Experten“ 🤭
Wieder so ein Spezialist. Dass er da nicht nominiert sein will, ist seine Entscheidung. Hat nichts mit einer falschen Nominierung oder falschen Fakten zu tun. Ich kann auch jedes Jahr ein neues Studio eröffnen und wäre jedes Jahr aufs neue berechtigt in der Kategorie nominiert zu sein. Das ist das erste Spiel des Studios, deswegen auch Debut-Titel. Aber Hauptsache Schrott zusammenschreiben.
Naja umsonst hat der gute Herr seinen eigenen Award nicht zurückgezogen. Das zeigt mir das ich recht habe.
Umsonst definitiv nicht aber völlig kostenlos.
Gegen die Konkurrenz hätte er sich nicht durchgesetzt und steht jetzt mit den gleichen leeren Händen da. Aber als Pionier und mit enormer publicity. Respekt!
Finde ich auch. Im Gegensatz zu einigen Individuen hier besteht das Gaming mehr als aus irgendwelchen Awards. Ich habe auch Respekt für seine Haltung. Ihm geht’s wohl noch ums Gaming und nicht um irgendwelche Preise.
Das ist das mit Abstand schlaueste, was er machen konnte. Diese Werbung könnte er sonst wohl niemals bezahlen.
Demut in a nutshell. Ob es dumm oder schlau war, demütig oder gerissen, hängt davon ab, auf welchem Standpunkt man beharrt.
Aus welcher Richtung er kommt und welche Intention er verfolgt, können wir allerdings nicht beurteilen.
So rutscht er bei der Show wenigstens nicht auf Geoff’s blauer Schleimspur aus …
Der raucht blaues Weed 😉
Er ist der Einzige, der sich so für Gaming einsetzt. Ohne ihn gäbe es keine Award-Show, kein Summer Games Fest, nur eine halbe GamesCom. Da kann man es auch entschuldigen, dass er Werbung macht, um die Shows zu bezahlen. Wir schauen sie ja umsonst.
Er setzt sich ein? Kann man so sehen, man sollte aber auch bedenken, dass er sich dadurch ganz schön die Taschen vollmacht.
Beispiel? Bis zu 465.000 Euro müssen Werbetreibende für einen Spot bei der Opening Night Live 2025 zahlen. Das sind nicht mal die TGA. 😉
Ändert nichts an dem, was ich geschrieben habe.
Ja weil der der heilige Samariter ist der sich für die Menschheit einsetzt, na klar😂😂😂
Hab ich nie gesagt. Die meisten sind wegen des Profits in dem Geschäft. Aber während einige EA, Ubisoft und Xbox leiten, machen andere unterhaltsame Shows und bieten eine Platform, die Spiele vorzustellen. Aber ich denke soweit reicht die Denkweite bei manchen nicht.
„Die meisten sind wegen des Profits in dem Geschäft.“
Ok, das bedeutet quasi das es dem schmierigen Geoff im Gegensatz zu den anderen nicht nur ums Geschäft geht wenn er knapp eine halbe Million US-Dollar pro Spot bei der Opening Night Live Show verlangt, ne ist klar😂😂😂
Nein die reicht bei weitem nicht.
Da hat mich der neue User doch sehr schnell blockiert weil er merkt das er keine Argumente hat. Puuh, das ist mehr als peinlich😂😂😂
Jep.
So sehe ich das auch. Was hilft einem eher unbekannten ein Award, der im Regal verstaubt?
Mit der Aktion bekommt er jetzt eine ganz andere Reichweite.
Ich z.B. hätte sonst nichts von dem Spiel mitbekommen…
Schön von ihn, zusätzlich Werbung ist es auf jedenfall.
Ich würde es ja als feinen Zug beschreiben, aber nachdem die TGA für die Dave the Diver Nominierung fast gelyncht wurden hätte ich es auch gemacht.
Irgendwann wäre es aufgefallen.
Stark 💪🏻
Finde ich wirklich vorbildlich
Gewinnen würde er eh nicht 😅