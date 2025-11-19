The Game Awards: Nominierung erstmals zurückgezogen

Das gab es noch nie bei den Game Awards: Eine Nominierung wurde zurückgezogen. Erst am Montagabend wurden alle Nominierungen in 29 Kategorien verkündet, darunter auch für „Best Debut Indie Game“.

In der genannten Kategorie ist auch das Roguelike-Survival-Spiel Megabonk des Studios Vedinad neben den Titeln Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Despelote und Dispatch für eine Auszeichnung vorgesehen.

Doch ausgerechnet sein Schöpfer zieht sich selbst von der Auszeichnung zurück. Er ist der Ansicht, dass er nicht in diese Kategorie gehöre. Er habe zuvor unter anderen Studionamen Spiele veröffentlicht. Demnach sei Megabonk nicht sein Debüt-Spiel.

Unter dem Namen John Megabonk sagte der Entwickler weiter: „Ich freue mich sehr über die Nominierung, die Unterstützung und die Stimmen, aber ich finde, dass es nicht in diese Kategorie passt. Ihr solltet für einen der anderen großartigen Debüt-Titel stimmen, es sind allesamt fantastische Spiele!“

Ein Blick auf die Seite der Game Awards offenbart: Megabonk ist nach wie vor unter den Nominierten aufgeführt und steht somit zur Auswahl. Geoff Keighley sagte via X aber bereits, dass man seine Aufrichtigkeit schätze und Megabonk von der Liste streichen werde.