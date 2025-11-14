The Game Awards: Nominierungen werden Montag verkündet

Wer in diesem Jahr alles für einen Game Award nominiert wird, erfahren Zuschauer am Montag in einem Livestream.

Die Game Awards finden bekanntlich auch in diesem Jahr wieder statt. Während das Event selbst am 11. Dezember live in die ganze Welt übertragen wird, werden am Montag die Nominierten verkündet.

Am 17. November, 18:00 Uhr wird Moderator und Schöpfer Geoff Keighley die Liste der Nominierten in allen Kategorien in einem Livestream bekanntgegeben.

Wer hat eigentlich im letzten Jahr so alles eine Trophäe gewonnen? Eine Liste der Gewinner aus 2024 haben wir hier für euch.

Darüber hinaus wird die Veranstaltung in diesem Jahr seine potenzielle Reichweite mit einer neuen Partnerschaft erhöhen. Wie man in dieser Woche mitteilt, wird das Event weltweit erstmals auch über Amazon Prime gestreamt.