The Game Awards: Preisverleihung kehrt am 10. Dezember zurück

Die Game Awards werden am 10. Dezember 2026 erneut im Peacock Theater verliehen.

Geoff Keighley hat bestätigt, dass die The Game Awards 2026 am 10. Dezember 2026 stattfinden werden.

Wie schon in den vergangenen Jahren dient das Peacock Theater in Los Angeles erneut als Bühne für die Show, die sich längst als eines der größten Entertainment‑Events des Jahres etabliert hat.

Die Ausgabe 2025 stellte einen neuen Meilenstein auf: 171 Millionen Live‑Zuschauer verfolgten die Show weltweit – ein weiterer Rekord für das Format, das Jahr für Jahr an Reichweite gewinnt.

Wer sich die Gewinnerinnen und Gewinner des vergangenen Jahres noch einmal ansehen möchte, findet die vollständige Liste in dieser Meldung.