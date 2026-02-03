The Game Awards: Preisverleihung kehrt am 10. Dezember zurück

Geoff Keighley hat bestätigt, dass die The Game Awards 2026 am 10. Dezember 2026 stattfinden werden.
Wie schon in den vergangenen Jahren dient das Peacock Theater in Los Angeles erneut als Bühne für die Show, die sich längst als eines der größten Entertainment‑Events des Jahres etabliert hat.
Die Ausgabe 2025 stellte einen neuen Meilenstein auf: 171 Millionen Live‑Zuschauer verfolgten die Show weltweit – ein weiterer Rekord für das Format, das Jahr für Jahr an Reichweite gewinnt.
Wer sich die Gewinnerinnen und Gewinner des vergangenen Jahres noch einmal ansehen möchte, findet die vollständige Liste in dieser Meldung.
Danke für die Info. 👍🏻 Dauert noch bis dahin. Bis dahin schauen wa mal wie sich die neuen Spiele dieses Jahr so schlagen. 🙂 GTA VI, Tomb Raider, Fable, Forza Horizon 6 und und und. 🙂
Super, die mit Abstand wichtigste Award-Show in der Branche und nach der „E3“ die wichtigste Show im Gaming.
Fester Termin im Kalender jedes Jahr, speziell seit dem Ende der großen E3-Shows.
Ich würde mir nur ganz, ganz, ganz dolle wünschen, dass Keighley endlich den Awards ein wenig mehr Zeit einräumt und dafür vielleicht mal 10 Anime-Game-Trailer weniger in die Show einbaut.
Die Kategorien, wie bspw. „Art Design“, „Best RPG“ oder „Best Narrative“ und so weiter gehören einfach nicht in 15 Sek zwischen Trailern abgefrühstückt. Das wird den Games nicht gerecht und wertet die Veranstaltung jedes Mal ab. Den besten Streamer können sie von mir aus in der Pre-Show ehren.
Und bitte, macht es wie bei den Oscars oder beim Spiel des Jahres… und zwar in jeder der größeren Kategorien: Kurz das Spiel mit einem 20 sek Zusammenschnitt vorstellen. Man hat nicht jedes Game selbst gespielt, aber ein kurzer Eindruck wäre doch ganz schön. Ich bin mir sicher, dass wir alle dafür 5 Trailer auf die 4 Stunden Verstaltung hochgerechnet weniger sehr gerne verschmerzen würden.
Die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Menschen ist dafür viel zu knapp, muss schnell gehen…
💤
Dieses Jahr mach ich nicht nochmal die Nacht durch, um mir das anzuschauen. Hat sich 0 gelohnt😅
Angucken werde ich mir das sicher nicht, da reicht mir wie immer die Zusammenfassung hier vollkommen aus.
Wahnsinn, meistgeschaute Event Weltweit.
Zuschauer
Grammis = 15 Millionen
Oscars = 18-20 Millionen
Super Bowl = 128 – 133.5 Millionen
Gaming ist auch schon lange wertvoller als die Filmbranche.
Warum ändert der den Termin nicht auf den 18 Dezember…
Mehr Zeit für die Spiele und am Wochenende, wo mehr Menschen Zeit haben.
Da kommen einige Knüller Gears wird sicher abräumen
Find ich gut, im Februar schon zu wissen, was ich am 10.12. nicht schauen werde xD