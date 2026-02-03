The Game Awards: Preisverleihung kehrt am 10. Dezember zurück

12 Autor: , in News / The Game Awards
Übersicht

Die Game Awards werden am 10. Dezember 2026 erneut im Peacock Theater verliehen.

Geoff Keighley hat bestätigt, dass die The Game Awards 2026 am 10. Dezember 2026 stattfinden werden.

Wie schon in den vergangenen Jahren dient das Peacock Theater in Los Angeles erneut als Bühne für die Show, die sich längst als eines der größten Entertainment‑Events des Jahres etabliert hat.

Die Ausgabe 2025 stellte einen neuen Meilenstein auf: 171 Millionen Live‑Zuschauer verfolgten die Show weltweit – ein weiterer Rekord für das Format, das Jahr für Jahr an Reichweite gewinnt.

Wer sich die Gewinnerinnen und Gewinner des vergangenen Jahres noch einmal ansehen möchte, findet die vollständige Liste in dieser Meldung.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Game Awards

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 32195 XP Bobby Car Bewunderer | 03.02.2026 - 14:05 Uhr

    Danke für die Info. 👍🏻 Dauert noch bis dahin. Bis dahin schauen wa mal wie sich die neuen Spiele dieses Jahr so schlagen. 🙂 GTA VI, Tomb Raider, Fable, Forza Horizon 6 und und und. 🙂

    1
  2. Jack86 44840 XP Hooligan Schubser | 03.02.2026 - 14:17 Uhr

    Super, die mit Abstand wichtigste Award-Show in der Branche und nach der „E3“ die wichtigste Show im Gaming.

    0
  3. I Legend l 8750 XP Beginner Level 4 | 03.02.2026 - 14:17 Uhr

    Fester Termin im Kalender jedes Jahr, speziell seit dem Ende der großen E3-Shows.
    Ich würde mir nur ganz, ganz, ganz dolle wünschen, dass Keighley endlich den Awards ein wenig mehr Zeit einräumt und dafür vielleicht mal 10 Anime-Game-Trailer weniger in die Show einbaut.
    Die Kategorien, wie bspw. „Art Design“, „Best RPG“ oder „Best Narrative“ und so weiter gehören einfach nicht in 15 Sek zwischen Trailern abgefrühstückt. Das wird den Games nicht gerecht und wertet die Veranstaltung jedes Mal ab. Den besten Streamer können sie von mir aus in der Pre-Show ehren.
    Und bitte, macht es wie bei den Oscars oder beim Spiel des Jahres… und zwar in jeder der größeren Kategorien: Kurz das Spiel mit einem 20 sek Zusammenschnitt vorstellen. Man hat nicht jedes Game selbst gespielt, aber ein kurzer Eindruck wäre doch ganz schön. Ich bin mir sicher, dass wir alle dafür 5 Trailer auf die 4 Stunden Verstaltung hochgerechnet weniger sehr gerne verschmerzen würden.

    0
  5. bk493 38230 XP Bobby Car Rennfahrer | 03.02.2026 - 14:20 Uhr

    Dieses Jahr mach ich nicht nochmal die Nacht durch, um mir das anzuschauen. Hat sich 0 gelohnt😅

    1
  6. Katanameister 315300 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.02.2026 - 14:59 Uhr

    Angucken werde ich mir das sicher nicht, da reicht mir wie immer die Zusammenfassung hier vollkommen aus.

    0
  7. Nibelungen86 319685 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.02.2026 - 15:01 Uhr

    Wahnsinn, meistgeschaute Event Weltweit.

    Zuschauer
    Grammis = 15 Millionen
    Oscars = 18-20 Millionen
    Super Bowl = 128 – 133.5 Millionen

    0
  8. Nibelungen86 319685 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.02.2026 - 15:03 Uhr

    Warum ändert der den Termin nicht auf den 18 Dezember…
    Mehr Zeit für die Spiele und am Wochenende, wo mehr Menschen Zeit haben.

    0
  10. Lord Maternus 363485 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 03.02.2026 - 16:34 Uhr

    Find ich gut, im Februar schon zu wissen, was ich am 10.12. nicht schauen werde xD

    0

Hinterlasse eine Antwort