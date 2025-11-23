The Game Awards: Seit 15 Jahren kein einziges Xbox-Exklusivspiel für GOTY nominiert

Die Game Awards 2025 stehen vor der Tür, doch für Xbox-Fans gibt es erneut eine bittere Nachricht: Seit 15 Jahren wurde kein Xbox-Exklusivtitel für den Game of the Year (GOTY) Award nominiert.
Das letzte Mal geschah das im Jahr 2010 – also lange vor der heutigen Game-Awards-Ära.
Xbox geht erneut leer aus bei den GOTY-Nominierungen 2025
Die neuen Nominierungen für die Game Awards 2025 wurden offiziell bestätigt. Während PlayStation und Nintendo erneut stark vertreten sind, findet sich kein einziges Xbox-Exklusivspiel unter den GOTY-Kandidaten. Damit setzt sich eine düstere Serie fort:
- 0 Xbox-Nominierungen für GOTY seit 2010
- 15 PlayStation-Exklusivtitel seit 2013
- 12 Nintendo-Exklusivtitel seit 2013
Die Daten stammen aus einer Übersicht von Nick Marseil, die von TheGamer aufgegriffen wurde.
Letzte Xbox-GOTY-Nominierungen: Vor der Zeit der Game Awards
Der letzte Fall liegt extrem weit zurück: Bei den Spike Video Game Awards 2010 – dem Vorgänger der heutigen TGA – wurden: Halo: Reach und Mass Effect 2 für den Game of the Year Award nominiert. Gewonnen hat damals jedoch keines der beiden Spiele.
Seit der Gründung der The Game Awards (2014) wurde kein Xbox-exklusives Spiel auch nur für die GOTY-Kategorie berücksichtigt.
Warum ist das so? Die viel größere Frage: Wann kommt der Xbox-Titel, der wieder mithalten kann? Fans hoffen auf kommende Titel wie Fable, Gears E-Day oder neue Projekte von Bethesda und id Software.
Noch aber bleibt der Fakt: Seit 15 Jahren fehlt Xbox im GOTY-Rennen – und 2025 ändert sich daran nichts!
Wundert mich schon ein wenig… Nicht einmal Indiana Jones, oder Hellblade 2?
Da waren in den letzten Jahren schon einige tolle Titel bei und auch Titel, wo ich die Nominierung, oder die Vergabe, zum Teil fragwürdig fand…
Wäre dieses Jahr absolut verdient, wenn Microsoft dabei ist.
Wobei XBox „exklusiv“ ja inzwischen nicht mehr ernst zu nehmen ist.
Was außer der Forza Horizon Reihe kam denn seitdem noch exklusiv für sie Xbox, das überhaupt relevant gewesen wäre für die Auszeichnung?
Leider hat Microsoft in Xbox das „Microsoft“ immer größer und das Xbox immer kleiner gemacht. Die Gaming Sparte immer mehr wie den Office Bereich geführt. Nur dass es am Gaming Markt halt wirkliche Konkurrenz gibt.
Geoff Keighley und Sony werden immer dafür Sorge tragen, dass sich das nie ändert. Aber warum sollte auch irgendjemanden interessieren, ob ein Xbox-Exklusivtitel (von denen es sowieso nicht mehr viele gibt) bei den „Sony Awards“ nominiert wird. Im Übrigen hat Sony seit 2013 auch nur „echte“ 2 Exklusivtitel dabei… oder habe ich mich verzählt?!?
Gibt ja zum Glück genug andere Awards, die relevant und seriös sind und wo die Xbox Games auch regelmäßig abräumen.
Ja wenn man die Bilanz so sieht ist es schon irgendwie traurig. Aber die Frage ist ja auch, ob es an den Games an sich liegt oder an was anderes.😉
Microsoft hat seit 2014 auch nichts geliefert was mich wirklich bei der Stange gehalten hat. Halo 5 war nur noch ein Schatten seiner selbst. Ich kann mich noch an so viele Stellen in Halo 1 erinnern, Momente an die ich mich noch in 30 Jahren erinnern werde als wir da zu zweit im coop auf legendär unzählige Tode starben. Das war ein Fest! Halo 5? Da empfinde ich nichts. Erinnerungen sind auch keine vorhanden. Forza war nicht schlecht, ich hatte lange Spaß daran, aber nicht so viel Spaß wie damals mit Gran Turismo 1-4 oder heute mit Teil 7. Gears ist ganz Nett, aber kennst du eines, kennst du alle, denn am Gameplay ändert sich zu wenig und die Story riss mich jetzt auch nicht vom hocker.
Ansonsten landeten in meinen Xboxen eigentlich nur Drittanbieterspiele wie bei allen anderen halt auch.
Die Sache mit den Lionhead Studios nehme ich Microsoft bis heute übel. Ich liebte jedes einzelne ihrer Spiele. Allen voran Black & White. Ich hatte sogar mit dem unbeliebten „The Movies“ viel Spaß, weil man spürte das Herzblut der Entwickler in ihren Spielen. Heute fühlen sich 95% aller Spiele an wie „von der Stange“. Letzteres betrifft aber nicht nur Microsoft, sondern die ganze Branche