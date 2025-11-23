The Game Awards: Seit 15 Jahren kein einziges Xbox-Exklusivspiel für GOTY nominiert

Seit 15 Jahren: Kein Xbox-Exklusivspiel für GOTY nominiert – letzter Nominee war 2010!

Die Game Awards 2025 stehen vor der Tür, doch für Xbox-Fans gibt es erneut eine bittere Nachricht: Seit 15 Jahren wurde kein Xbox-Exklusivtitel für den Game of the Year (GOTY) Award nominiert.

Das letzte Mal geschah das im Jahr 2010 – also lange vor der heutigen Game-Awards-Ära.

Xbox geht erneut leer aus bei den GOTY-Nominierungen 2025

Die neuen Nominierungen für die Game Awards 2025 wurden offiziell bestätigt. Während PlayStation und Nintendo erneut stark vertreten sind, findet sich kein einziges Xbox-Exklusivspiel unter den GOTY-Kandidaten. Damit setzt sich eine düstere Serie fort:

0 Xbox-Nominierungen für GOTY seit 2010

15 PlayStation-Exklusivtitel seit 2013

12 Nintendo-Exklusivtitel seit 2013

Die Daten stammen aus einer Übersicht von Nick Marseil, die von TheGamer aufgegriffen wurde.

Letzte Xbox-GOTY-Nominierungen: Vor der Zeit der Game Awards

Der letzte Fall liegt extrem weit zurück: Bei den Spike Video Game Awards 2010 – dem Vorgänger der heutigen TGA – wurden: Halo: Reach und Mass Effect 2 für den Game of the Year Award nominiert. Gewonnen hat damals jedoch keines der beiden Spiele.

Seit der Gründung der The Game Awards (2014) wurde kein Xbox-exklusives Spiel auch nur für die GOTY-Kategorie berücksichtigt.

Warum ist das so? Die viel größere Frage: Wann kommt der Xbox-Titel, der wieder mithalten kann? Fans hoffen auf kommende Titel wie Fable, Gears E-Day oder neue Projekte von Bethesda und id Software.

Noch aber bleibt der Fakt: Seit 15 Jahren fehlt Xbox im GOTY-Rennen – und 2025 ändert sich daran nichts!