The Game Awards: Show konnte Fans nicht überzeugen

Ein Großteil der Fans ist nicht allzu begeistert von der diesjährigen Ausgabe der Game Awards-Show.

Obwohl der offizielle YouTube-Livestream der Game Awards zeitweise über 1,3 Millionen Zuschauer vorweisen konnte, scheint ein Großteil der Fans nicht zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe der Show zu sein.

Das geht aus einer Umfrage von Show-Host Geoff Keighley hervor, in welcher X-Nutzer die Show mit den Noten A, B, C und D oder schlechter bewerten konnten. Von 276.000 Teilnehmern stimmten rund 36,7 Prozent für D oder schlechter ab. Nur 16,8 Prozent der Stimmen entfielen auf A.

Ein starker Kontrast zu vergangenem Jahr, als von 183.586 Teilnehmern 44,4 Prozent für A und nur 16,1 Prozent für D oder schlechter abstimmten.

Kritisiert werden vor allem das zu langsame Pacing und die mangelnden Highlights der letzten Stunde der Show. Auch die Wahl des kommenden Free-to-Play-Shooters Highguard als letzte große Überraschungsankündigung konnte nicht überzeugen.