The Game Awards: Show konnte Fans nicht überzeugen

Obwohl der offizielle YouTube-Livestream der Game Awards zeitweise über 1,3 Millionen Zuschauer vorweisen konnte, scheint ein Großteil der Fans nicht zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe der Show zu sein.
Das geht aus einer Umfrage von Show-Host Geoff Keighley hervor, in welcher X-Nutzer die Show mit den Noten A, B, C und D oder schlechter bewerten konnten. Von 276.000 Teilnehmern stimmten rund 36,7 Prozent für D oder schlechter ab. Nur 16,8 Prozent der Stimmen entfielen auf A.
Ein starker Kontrast zu vergangenem Jahr, als von 183.586 Teilnehmern 44,4 Prozent für A und nur 16,1 Prozent für D oder schlechter abstimmten.
Kritisiert werden vor allem das zu langsame Pacing und die mangelnden Highlights der letzten Stunde der Show. Auch die Wahl des kommenden Free-to-Play-Shooters Highguard als letzte große Überraschungsankündigung konnte nicht überzeugen.
Ich frage mich halt was Leute besseres von TGA erwarten? Die Struktur hätte ich natürlich angepasst. Mit Highguard zu enden war eine riesen Enttäuschung.
Aber gerade an vorgestellten Spielen war es doch eine sehr gute Show.
Control Sequel (World Premiere),
Diablo IV DLC,
Divinity (World Premiere),
Forest 3 (World Premiere),
MegaMan Dual Override (World Premiere),
Star Wars Fate of the old Republic (World Premiere),
Star Wars Galactic Racer (World Premiere),
Tomb Raider 2027 (World Premiere),
Tomb Raider 2026 (World Premiere).
Ein Regal drunter hatte man auch noch:
Bradley The Badger (Preshow),
Gang of Dragon (World Premiere),
Highguard (World Premier),
Total War: Warhammer 40.000 (World Premiere),
Warlock Dungeons & Dragons (World Premiere).
Das Lineup selbst finde gar nicht schwächer als das letzte Jahr welches zum Beispiel Spiele wie Elden Ring Nightreign, Intergalactic, Onimusha, Split Fiction, The Witcher IV hatte.
Es werden halt einfach immer weniger Playstation, Xbox und Nintendo Spiele in solchen Shows kommen. Natürlich fehlt dort eine große Sparte. Aber an 3rd Party ist gerade Control, Divinity und Fate of the Old Republic riesig.
Hier im Forum habe ich auch gelesen: „Die Claire Obscure Awards“,
aber warum? Wenn ein Spiel so viel besser ist als seine Konkurrenz dieses Jahr (welche natürlich alles andere als schlecht waren), dann wird dies einfach auch gewürdigt.
Wir haben ein sehr gutes Spiele Jahr hinter uns und eigentlich alle Spiele aus den Nominees hätten GOTY in anderen Jahren sogar werden können. Selbst KCD2, welches es nicht in GOTY Kategorie reingeschafft hat, hat seine Cases zum Anwärter.
Ich habe mir die Aufzeichnung in Ruhe angeschaut und war positiv angetan. Eine sehr schöne Show, tolle Ankündigungen. Ja, die letzte Präsentation von dem MP-Spiel war schwach aber es waren insgesamt einige Hochkaräter dabei. Was man bemängeln könnte, war das wenige Gameplay. Hochgezüchtete Trailer sind zwar schön anzuschauen aber leider sagt es so gut wie kaum etwas über ein Spiel aus. Ich würde der Show eine gut B-Note geben.
Dann habe ich wohl wieder nicht viel verpasst damit. Besonders den Keighley kann ich einfach nicht sehen. Mir wurde im YouTube Feed auch nur vorgeschlagen das Sony keine Awards gewonnen hat. Sonst gähnende Leere. Da gab es letztes Jahr wohl mehr Highlights.
Also ganz ehrlich, hab mir nachher nur nen Supercut mit den neuen Trailern angeguckt. Die einzige vernünftige Weise die Game Awards zu genießen 😌
Fand die Show diesmal echt gelungen. 7/10
Da ich mir nur die Trailer angesehen habe, kann ich die Show nicht beurteilen. Ich kann aber verstehen das viele nicht zufrieden waren, da es nichts zu Forza Horizon oder Fable zu sehen gab.
Control & Tomb Raider haben es für mich rausgerissen.
Die Erwartungshaltung ist halt sehr sehr hoch bei vielen.
Was sehr schade ist! Ich hab die Show zwar nicht gesehen, aber das was gezeigt wurde bzw was ich hier auf Xboxdynasty verfolgt habe dank der News bin ich mit den Games zufrieden. Da sind einige richtig coole Games dabei. Gerade auch Highguard fand ich sehr geil.