The Game Awards: Termin für Dezember 2024 bestätigt

Erneut finden im Dezember die Game Awards in Los Angeles statt. Auch der Termin wurde inzwischen bestätigt.

Über das offizielle X-Profil der Game Awards teilten die Verantwortlichen mit, dass das Event in diesem Jahr am 12. Dezember stattfinden wird. Erneut werden die Game Awards in Los Angeles abgehalten; das Peacock Theatre dient als Veranstaltungsort.

Mit den diesjährigen Game Awards wird übrigens das 10-Jährige gefeiert. Entsprechend groß und bedeutend dürfte die Veranstaltung ausfallen. Sollte wider erwarten jemand von euch den Sprung nach L.A. schaffen, könnt ihr euch eines der für die Öffentlichkeit bestimmten Tickets ab dem 1. November sichern.