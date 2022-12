The Game Awards: Ungefähre Laufzeit der Veranstaltung bekannt

Autor:, in / The Game Awards

Bei den vergangenen Game Awards mussten Zuschauer bisher ordentlich Sitzfleisch mitbringen, immerhin ging die Veranstaltung inklusive Pre-Show gerne mal über dreieinhalb Stunden.

In diesem Jahr wird die Veranstaltung aber kürzer ausfallen und auch weniger Spiele werden gezeigt.

Moderator Geoff Keighley machte jetzt weitere Angaben über die Laufzeit. Auf Twitch sagte er während eines Streams, dass die Show ungefähr zweieinhalb Stunden dauern wird. Wegen laufender Proben könnte sich das aber noch geringfügig ändern.

„Ja, die Show wird dieses Jahr kürzer sein. Wir wissen erst nach Abschluss der Proben, wie lange sie dauert, aber ich denke, sie wird etwa zweieinhalb Stunden dauern. Ich glaube, letztes Jahr waren es drei Stunden und fünfzehn Minuten, oder so ähnlich. Es könnte sich noch ein bisschen ausdehnen, weil die Reden länger werden und so weiter, aber wir versuchen auf jeden Fall, die Laufzeit ein bisschen zu verkürzen.“

Die Game Awards finden in dieser Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also am 9. Dezember, um 01:30 Uhr statt.