The Game Awards: Veranstaltung findet Live im Dezember statt

Moderator und Schöpfer Geoff Keighley verriet jetzt den genauen Termin für die Game Awards 2021.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung zur Zelebrierung der Videospielkultur demnach am 09. Dezember statt.

Im Gegensatz zum letzten Jahr wird es nun wieder im Microsoft Theater in Los Angeles mit Publikum stattfinden.

Welche Spiele dort präsentiert werden, ist bislang noch ein strenges Geheimnis. Insider Jeff Grubb will allerdings wissen, dass Senua’s Saga: Hellblade 2 einen Auftritt haben wird, wie er in seinem aktuellen Podcast erzählt.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 30, 2021