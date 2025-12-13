The Game Awards: Wie hat euch die Show 2025 gefallen?

Wie hat euch die The Game Awards Show 2025 gefallen? Die großen Ankündigungen sind draußen, die Gewinner stehen fest – also Zeit für euer Urteil!
- Team Yeah – starke Show, gute Reveals, ihr seid zufrieden.
- Team Ganz okay – solide, aber nichts, was euch komplett umgehauen hat.
- Team Meh – zu lang, zu wenig Highlights, zu viel Show, zu wenig Substanz.
Also, XboxDynasty-Community: Wie lautet euer Fazit zu den Game Awards 2025?
Waren einige interessante Trailer dabei insgesamt, müsste die Show mir mal komplett ansehen, um das genau beurteilen zu können, aber wenn die Leute schon den Mist aus dem letzten Jahr noch gut fanden, dann muss diese wohl eher enttäuschend gewesen sein vom Gefühl her 🤔.