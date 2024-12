The Game Awards: Zwei Holy Sh*t-Momente sagt Journalist voraus

Autor:, in / The Game Awards

Journalist Jason Schreier sagt zwei Holy Sh*t-Momente für diese bei den The Game Awards voraus.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet zum elften Mal die Verleihung der Game Awards statt.

In den Wochen vor der Preisverleihung, in der es Neuankündigungen und frische Trailer zu Spielen geben wird, rätselt man, was genau gezeigt wird.

Jason Schreier von Bloomberg sprach jetzt über die Veranstaltung via Kinda Funny Games Daily. Dort sagte er, dass es mindestens zwei große Ankündigungen geben wird, die die Fans ins Staunen („holy shit“) bringen werden.

Der Journalist erwartet weiterhin frühe Trailer für Spiele zu sehen, die erst 2026 oder später erscheinen werden.