The God Slayer: Östliches Steampunk‑RPG unter Gottesherrschaft

Pathea Games, Entwickler von Spielen wie My Time at Portia bzw. Sandrock, hat sein neues Spiel The God Slayer vorgestellt.
The God Slayer ist ein Open-World-RPG, dass in einer östlichen Steampunk-Metropole angesiedelt ist, die von Göttern beherrscht wird.
Die sagenumwobenen Celestials, Schöpfer der Welt und ihrer Bewohner, verlangten von allen Lebewesen die Kultivierung der Energie „Qi“, die nach dem Tod ins Reich der Götter übergehen sollte. Doch Menschen entdeckten, wie sie Qi selbst nutzen konnten – indem sie es in elementare Kräfte wie Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz verwandelten.
Diese neuen Praktizierenden, bekannt als Elemancers, stellten die göttliche Ordnung infrage.
Die Celestials reagierten mit Zorn: In einer einzigen Nacht griffen sie das mächtige Zhou-Königreich an, töteten dessen König und zahlreiche Elemancer. Dieses brutale Ereignis ging als „Fall der Götter“ in die Geschichte ein – ein Wendepunkt, der das Verhältnis zwischen Menschen und ihren Schöpfern für immer veränderte.
The God Slayer wird für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC erscheinen.
Schaut euch hier den offiziellen Ankündigungs-Trailer an sowie über sieben Minuten Gameplay via IGN:
Ankündigungs-Trailer:
Gameplay-Reveal:
Das gefällt mir sogar sehr gut,der Effekt auf den Dächern wie die Schindeln herunterrutschen sieht schon beeindruckend aus.
Gefällt mir. Werde ich im Auge behalten.
Sieht interessant aus mal schauen wie pathea das hin bekommt da die my time Spiele recht cool sind 😀
Sieht nicht schlecht aus und erinnert mich irgendwie an Attack on Titans 😅
Irgendwie gut gemachter Trailer aber so ganz kann ich mir das Spiel noch nicht vorstellen!
Kann mir gut vorstellen dass das überhaupt nichts für mich ist!
Sieht interessant aus.
Mal schauen.
Gehört das Projekt nicht sogar zu einem von PlayStations China Hero Projekten?
Ich freue mich aber erstmal mehr auf My Time at Evershine von den Entwicklern.
Hätte nicht mal gedacht, dass die noch mit nem Team an sowas arbeiten.
Ja, gehört zum China Hero Project, komisch, dass es jetzt doch für Xbox kommt, beschweren tue ich mich nicht.
Am Ende des Tages fällt ja nicht nur eine Partei die Entscheidung, wo ein Spiel erscheint.
Bin jedenfalls gespannt und hab es mal im Auge.
Sehr geil! Gefällt mir richtig gut. Erinnert an viele andere Games aber was soll’s. Hoffen wir mal das die Xe zum Release dann noch mit bei ist. 👍🏻
Ich muss wirklich was tun. Sonst schaffe ich die Spiele nicht zu meinen Lebzeiten. Lasse jetzt auch das super tolle Abo auslaufen. Gamepass ist super. Aber nicht für mich. Das Abo lenkt mich von meinem Stapel ab.
Kann ich auch so unterschreiben. Ich lass den GO auch auslaufen. Das Überangebot hat auch meine ganze Spielkultur versaut.
Ich behalts mal im Hinterkopf. So richtig steampunkig sieht das jetzt aber nicht aus.