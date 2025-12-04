The God Slayer: Östliches Steampunk‑RPG unter Gottesherrschaft

Epische Open-World in einer östlichen Steampunk-Metropole: Menschen trotzen den Göttern mit der Macht des Qi.

Pathea Games, Entwickler von Spielen wie My Time at Portia bzw. Sandrock, hat sein neues Spiel The God Slayer vorgestellt.

The God Slayer ist ein Open-World-RPG, dass in einer östlichen Steampunk-Metropole angesiedelt ist, die von Göttern beherrscht wird.

Die sagenumwobenen Celestials, Schöpfer der Welt und ihrer Bewohner, verlangten von allen Lebewesen die Kultivierung der Energie „Qi“, die nach dem Tod ins Reich der Götter übergehen sollte. Doch Menschen entdeckten, wie sie Qi selbst nutzen konnten – indem sie es in elementare Kräfte wie Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz verwandelten.

Diese neuen Praktizierenden, bekannt als Elemancers, stellten die göttliche Ordnung infrage.

Die Celestials reagierten mit Zorn: In einer einzigen Nacht griffen sie das mächtige Zhou-Königreich an, töteten dessen König und zahlreiche Elemancer. Dieses brutale Ereignis ging als „Fall der Götter“ in die Geschichte ein – ein Wendepunkt, der das Verhältnis zwischen Menschen und ihren Schöpfern für immer veränderte.

The God Slayer wird für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC erscheinen.

Schaut euch hier den offiziellen Ankündigungs-Trailer an sowie über sieben Minuten Gameplay via IGN:

Ankündigungs-Trailer:

Gameplay-Reveal: