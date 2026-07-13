The Green Light: Psychologischer Horror erreicht Konsolen

Der Weg zum Leuchtturm beginnt: The Green Light findet seinen Weg auf Konsolen.

Ein verstörender Trip zwischen Realität und Halluzinationen findet schon bald seinen Weg auf Konsolen: Das First-Person-Horrorspiel The Green Light erscheint für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Für die Konsolenumsetzungen zeichnet sich Take IT Studio verantwortlich.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Fred, der in einem eintönigen Alltag feststeckt und zunehmend unter psychischen Belastungen leidet. Während seine Wahrnehmung immer stärker von beunruhigenden Halluzinationen beeinflusst wird, meldet sich plötzlich eine geheimnisvolle Stimme über das Radio.

Sie spricht von einem weit entfernten grünen Licht, das Freiheit und Frieden verspricht.

Ein Leuchtturm als letzte Hoffnung

Angetrieben von der Hoffnung auf einen Neuanfang macht sich Fred auf den Weg zu einem Leuchtturm, der die Antworten auf seine Fragen bereithalten soll.

Seine Reise entwickelt sich jedoch zu einem psychologischen Horrortrip, der sich mit Isolation, Besessenheit und den verschwimmenden Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn beschäftigt.

Story statt Schockeffekte

The Green Light setzt auf eine erzählerische Horror-Erfahrung und behandelt Themen wie Selbstfindung, Verzweiflung und den Preis der Freiheit. Jede Entscheidung und jeder Schritt nach vorne werfen dabei die Frage auf, ob die ersehnte Flucht letztlich den persönlichen Preis wert ist.

Take IT Studio übernimmt die Umsetzung für Konsolen und ermöglicht es damit Spielern auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch, den psychologischen Horror auch außerhalb des PCs zu erleben.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Konsolenversionen wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.