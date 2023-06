The Grinch: Christmas Adventures: Nicht nur Lebkuchen kommt früher ins Regal

Nicht nur die Weihnachtsartikel im Supermarkt kommen immer früher, sondern auch The Grinch: Christmas Adventures erscheint vorweihnachtlich.

Bandai Namco kündigt einen Veröffentlichungstermin für ihren Titel The Grinch: Christmas Adventures an. Ab dem 13. Oktober darf man in Form des grünen Bösewichts den Bewohnern von Huh-Huh-Hausen das Weihnachtsfest madig machen.

Als Grinch werdet ihr den armen Bewohnern der Stadt die Geschenke stehlen und allerhand Streiche spielen. Während ihr also nicht nur Geschenke stehlt, sondern auch Rätsel löst, erhaltet ihr immer mehr Zugang zu neuen Fähigkeiten oder Kostümen.

Das Design des Titels orientiert sich stark an der Buchvorlage „Der Grinch: Weihnachtsabenteuer“, dem Original des Grinch-Erfinders. In einem lokalen Co-Op-Modus dürft ihr zudem, mit einem Freund oder einer Freundin, das Weihnachtsfest in Huh-Huh-Hausen stören. Durch umfangreiche Barrierefreiheits-Optionen soll sich der Titel hervorragend für jüngere Spieler zum Weihnachtsfest eignen.

The Grinch: Christmas Adventures erscheint für PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch am 13. Oktober.