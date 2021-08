The Gunk: Beeindruckender Gameplay-Trailer zum exklusiven Xbox-Spiel

Autor:, in / The Gunk

Zum exklusiven Xbox-Spiel The Gunk wurde während der Gamescom 2021 ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Schaut euch das Video hier an!

The Gunk soll noch dieses Jahr exklusiv für Xbox und Windows erscheinen. Dazu wird das Spiel direkt vom ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Damit ihr euch schon einmal darauf einstellen könnt, was euch in The Gunk erwartet, gibt es hier den Gamescom-Trailer mit neuen Spielszenen: