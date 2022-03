The Gunk: Neuer Fotomodus bietet kreative Möglichkeiten

Die Entwickler von The Grunk haben den brandneuen Fotomodus im Spiel enthüllt. Dabei könnt ihr jederzeit ein Foto schießen, diverse Effekte hinzufügen und sogar eure Pose verändern.

Tyrone Walcott, Senior Produktmanager, Thunderful erklärt: „Mit dem neuen Fotomodus geben wir dir eine Reihe von leistungsstarken Fotografie-Tools an die Hand, mit denen du die atemberaubende Alien-Welt von The Gunk in einem ganz neuen Licht sehen kannst. Wenn du die Fotomodi aus anderen Titeln kennst, wirst du dich hier mit den bekannten Bearbeitungsmöglichkeiten wie Tiefenschärfe, Belichtung, Filtern und vielem mehr sofort zu Hause fühlen.“

„Du kannst deine Aufnahmen noch weiter anpassen, indem du Charakterposen und Gesichtsausdrücke auswählst, um deinen Schnappschüssen Persönlichkeit und Stil zu verleihen. Mit diesen Werkzeugen kannst du atemberaubende Bilder erstellen, die du auf sozialen Medien teilen oder für dein eigenes künstlerisches Vergnügen genießen kannst.“