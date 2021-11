The Gunk: Neuer Trailer bestätigt Veröffentlichung im Dezember

Autor:, in / The Gunk

The Gunk erscheint am 16. Dezember 2021 und wird direkt vom ersten Tag an im Xbox Game Pass-Abonnement erhältlich sein.

Beim vergangengen Thunderful World Event wurde The Gunk in einem neuen Trailer präsentiert. Dazu wurde der Veröffentlichungstermin mit dem 16. Dezember 2021 datiert. Des Weiteren wird The Gunk vom ersten Tag an im Xbox Game Pass-Abonnement enthalten sein.

The Gunk kommt von den Machern der SteamWorld-Franchise und ist eine neue IP, die exklusiv für die Xbox-Plattform entwickelt wurde.

In diesem neuen Featurette stellt Fiona Nova (die Stimme von Rani) The Gunk vor und gibt einen kurzen Einblick in ihre Erfahrungen mit dieser Figur. Hier gibt es das neue Video zu sehen: