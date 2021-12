The Gunk: Sci-Fi-Adventure für Xbox inklusive Game Pass erhältlich

Autor:, in / The Gunk

Das Sci-Fi-Erkundungsspiel The Gunk von Thunderful ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.

Die Spieler können die faszinierende außerirdische Welt von The Gunk jetzt über Xbox Game Pass oder den Microsoft Store betreten und das Geheimnis hinter der seltsamen hypnotischen Substanz erforschen, die das ansonsten blühende Ökosystem eines mysteriösen Planeten daran hindert, wieder zum Leben zu erwachen.

In The Gunk schlüpfen die Spieler in die Rolle von Rani, der einen Hälfte eines Raumfahrerduos, das auf einen scheinbar unfruchtbaren Planeten stößt, der von einer seltsamen, unentdeckten Substanz befallen ist, die sie „The Gunk“ nennen.

Rani und ihr Partner Becks fragen sich, ob ihre Tage, in denen sie um Ressourcen kämpfen mussten, um über die Runden zu kommen, mit dieser ungewöhnlichen Entdeckung zu Ende sein könnten.

Aber es gibt noch andere wichtige Fragen zu beantworten: Was genau ist der Gunk? Wie ist es hierhergekommen? Was für eine Welt existierte vor seiner Ankunft? Und was geschah mit der alten Zivilisation, die nur noch Ruinen hinterlassen hat?

In The Gunk liegt der Schwerpunkt auf der Erkundung einer wundersamen und vielfältigen außerirdischen Welt, die es zu entdecken gilt. Die Biome reichen von felsigen Canyons über dichte Dschungel bis hin zu tiefen unterirdischen Höhlen (das ist schließlich das Team hinter SteamWorld) und einigen weiteren Überraschungen.

Der Schleim macht all diese Gebiete unfruchtbar, aber wenn ihr ihn mit Ranis aufrüstbarem, Schleim saugenden Power-Handschuh entfernt, entdeckt ihr ein blühendes Ökosystem, das scheinbar von diesem mysteriösen und zerstörerischen Schleim unterdrückt wird.

Während ihrer Erkundung kann Rani die Umgebung scannen, um neue Entdeckungen zu machen und mehr über diese faszinierende Welt zu erfahren. Diese Entdeckungen werden in einem Logbuch festgehalten und geben den Spielern, die sich mit diesen Einträgen befassen, Aufschluss über die Geschehnisse auf diesem von Gunk verseuchten Planeten.

Game Director Ulf Hartelius , sagte: „Wir freuen uns, dass die Spieler endlich die außerirdische Welt besuchen können, die wir in The Gunk für Xbox und PC liebevoll erschaffen haben. Wir wollten eine ‚erwachsenere‘ Geschichte erzählen als in unseren bisherigen Spielen, und genau das wollen wir hier in dieser reichhaltigen Sci-Fi-Welt liefern, in der die Spieler hoffentlich viel Spaß haben werden.“