The Hand of Merlin: Rundenbasiertes Rogue-Lite-RPG erscheint für Xbox

The Hand of Merlin wurde für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC angekündigt.

Der unabhängige Entwickler Room-C Games, der in Koproduktion mit Croteam und dem Indie-Publisher Versus Evil arbeitet, freut sich, ankündigen zu können, dass sein Rogue-Lite-RPG The Hand of Merlin in Version 1.0 am 14. Juni 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und für die Konsolen Xbox Serie X/S und Xbox One erscheinen wird.

Die Konsolenversion wird alle acht großen Updates der PC-Version enthalten, die während der Zeit in Steam Early Access veröffentlicht wurden. Entwickler Room-C Games hat viele neue Features und Gameplay-Verbesserungen implementiert, darunter Meta-Progression, passive Fähigkeiten, alternative Karten, verschiedene Schwierigkeitsmodi und überarbeitete die visuellen VFX.

The Hand of Merlin ist ein rundenbasiertes Rogue-Lite-RPG von Jonas Kyratzes (The Talos Principle, Serious Sam 4) und Verena Kyratzes (The Lands of Dream, Serious Sam 4), in dem die Artus-Legende mit düsterem Sci-Fi-Horror zusammenstößt.

Die Spieler rekrutieren drei sterbliche Helden, die sich auf eine verzweifelte Reise von Albion nach Jerusalem begeben, um reichhaltige mittelalterliche Länder am Rande der Apokalypse zu erkunden, die von einem jenseitigen Bösen angegriffen werden.

In The Hand of Merlin sind Entscheidungen von Dauer, und die Entscheidungen, die die Spieler im Spiel treffen, können den entscheidenden Unterschied für die Synergie und die Kampffähigkeit ihrer Gruppe ausmachen.

In trupp- und rundenbasierten Kämpfen können die Spieler taktisch klug vorgehen, um Deckungen zu nutzen, Hinterhalte zu legen und Angriffe zu koordinieren, um sowohl menschliche als auch unweltliche, abscheuliche Feinde zu besiegen, die ihnen Schaden zufügen wollen.

Mit einem großen Fokus auf Erkundung und Begegnungen durchqueren die Spieler ein kompliziert gestaltetes Multiversum, während sie von einer parallelen Dimension zur nächsten springen. Jede gerettete Welt ist für immer gerettet, aber jede verlorene Welt ist für alle Ewigkeit verloren und wird von der Dunkelheit verschlungen. Die Abenteurer müssen bei ihren Entscheidungen die Konsequenzen ihres Handelns abwägen, denn ihre menschliche Gestalt hat ihre Grenzen.

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass The Hand of Merlin für mehrere Plattformen erscheinen wird, also auch für Konsole und PC. Die Verschmelzung einer kräftigen Dosis düsterer Sci-Fi mit der traditionellen Artus-Legende gab uns die kreative Freiheit, etwas erfrischend anderes in das rundenbasierte und kaderbasierte RPG-Genre zu bringen“, so Robert Sajko, Creative Director von Room C Games.