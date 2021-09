The Handler of Dragons: Action-RPG erscheint für Xbox

Autor:, in / The Handler of Dragons

The Handler of Dragons, ein neues Action-RPG mit moralischen Entscheidungen, erscheint für Xbox One und Xbox Series X/S

The Handler of Dragons, ein Indie-Action-RPG, das von einem einzigen Entwickler entwickelt wurde, wird 2022 für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Der neue Titel zeichnet sich nicht nur durch die Anwesenheit von Drachen aus, sondern auch durch ein System von moralischen Entscheidungen, die die Handlung beeinflussen.

The Handler of Dragons ist derzeit im Early Access für PC erhältlich. Die Entwickler planen auch die Veröffentlichung für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. The Handler of Dragons wird seit über drei Jahren von Jerzy Caliński entwickelt und von Golden Eggs Studio veröffentlicht.

Der neue Titel ist ein 3D-Action-RPG-Spiel mit einer Third-Person-Perspektive. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Kriegers, der mit Drachen kommunizieren kann. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zur Geschichte, die in einer einzigartigen Fantasy-Welt spielt.

Das Gameplay basiert hauptsächlich auf Erkundung, Interaktion, Entdeckung und Gestaltung der Geschichte sowie auf dem Kampf gegen Monster (wie Skelette, Orks, Trolle und Golems). Mit dem Fortschreiten des Charakters erlernt dieser unter anderem neue Fähigkeiten und magische Angriffe. Das Spiel zeichnet sich auch durch ein System von moralischen Entscheidungen aus.

„Bei der Entwicklung von The Handler of Dragons habe ich mir zum Ziel gesetzt, ein fesselndes Abenteuer und ein unterhaltsames Gameplay mit einer gewissen Tiefe zu verbinden, damit die Spieler vielleicht etwas mehr aus diesem Spiel mitnehmen können. In diesem Zusammenhang spielen die moralischen Entscheidungen, die man im Spiel trifft, und ihre Folgen eine wichtige Rolle, denn man muss sich mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen auseinandersetzen“, so Jerzy Caliński, der Schöpfer des Spiels.

Jerzy Caliński wies darauf hin, dass der Abschluss des Spiels im Durchschnitt etwa 3 Stunden dauert, aber die Möglichkeit, die Handlung nach verschiedenen Entscheidungen kennenzulernen, kann den Spieler dazu ermutigen, das Spiel erneut zu spielen. Der Spieler entscheidet zum Beispiel, ob er eine positive oder negative Einstellung zu Drachen haben möchte.

The Handler of Dragons – Merkmale:

Drachen

Moralische Entscheidungen

Eine einzigartige Fantasy-Welt

Abwechslungsreiche Monster, Orte und Spielerklassen

Ein System für Zaubersprüche und Fähigkeiten

Der Veröffentlichungstermin für PC (Steam Early Access) ist für den 27. September 2021 angesetzt. Die Early-Access-Phase wird ca. drei Monate dauern – in dieser Zeit wird das Spiel verbessert und um neue Features (einschließlich Nebenmissionen und Waffenmodifikationen) erweitert. Im Jahr 2022 soll es auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

Hier ist der offizielle Trailer zu The Handler of Dragons zu sehen: