The House of Da Vinci 3: Über 10 Stunden Rätselspaß

Die finale Version der Puzzle-Abenteuer-Trilogie The House of Da Vinci 3 bietet über zehn Stunden Rätselspaß.

Der globale Indie-Entwickler und -Publisher Blue Brain Games freut sich, die digitale Veröffentlichung von The House of Da Vinci 3 für Xbox- und PlayStation-Konsolen am 19. September 2024 anzukündigen.

Dieses mit Spannung erwartete Finale der beliebten Puzzle-Abenteuer-Trilogie lädt die Spieler ein, die letzten Geheimnisse um Leonardo da Vinci und seinen brillanten Lehrling Giacomo zu lüften.

„The House of Da Vinci 3 stellt den Höhepunkt der Leidenschaft unseres Teams für Rätseldesign und historisches Storytelling dar,“ sagte Martin Pavelek, CEO von Blue Brain Games. „Wir freuen uns, diese verbesserte Version den Konsolenspielern zu präsentieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, das große Finale von Giacomos Reise in atemberaubenden Details zu erleben.“

Die Spiele der Reihe The House of Da Vinci haben Millionen von Spielern mit kniffligen Rätseln und immersiven Renaissance-Kulissen in ihren Bann gezogen und auf allen Plattformen eine beeindruckende durchschnittliche Bewertung von 4,8/5 erreicht.

Der dritte Teil verspricht, das Erlebnis noch weiter zu steigern und bietet über zehn Stunden Spielzeit mit neuen Herausforderungen, einer fesselnden Erzählung und der ausgefeilten Mechanik, die Fans erwarten.

The House of Da Vinci 3 wird ab dem 19. September 2024 weltweit für Xbox- und PlayStation-Plattformen über deren jeweilige digitale Stores erhältlich sein.