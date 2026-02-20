The House of the Dead 2: Remake: jetzt als limitierte Infect’Edition erhältlich

Microids und Forever Entertainment veröffentlichen die limitierte Infect’Edition von The House of the Dead 2: Remake für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Microids und Forever Entertainment geben bekannt, dass The House of the Dead 2: Remake ab sofort in der limitierten Infect’Edition für PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar ist. Die Neuauflage wurde von MegaPixel Studio entwickelt und bringt den Arcade Klassiker von 1998 in einer vollständig überarbeiteten Version zurück.

Die Infect’Edition umfasst das vollständige Spiel, eine zusätzliche Sleeve Verpackung sowie drei holografische Sammelkarten. Die physische Edition wurde von Microids produziert und ist exklusiv für die aktuellen Konsolenplattformen erhältlich.

Inhaltlich versetzt das Remake die Spieler zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils nach Italien. Die AMS Agenten James Taylor und Gary Stewart untersuchen dort einen Ausbruch, der die Bevölkerung bedroht. Unterstützt von Agentin Amy Crystal kämpfen sie sich durch verschiedene Einsatzgebiete, treffen auf neue Kreaturen und stellen sich überarbeiteten Bossen. Das Spiel kann allein oder im Koop Modus gespielt werden.

Das Remake bietet überarbeitete Grafik und Audioelemente sowie neue Spielmodi. Die Steuerung wurde für präziseres Zielen optimiert. Mehrere Routen und unterschiedliche Enden sorgen für Abwechslung, abhängig von Spielweise, Koop Teilnahme und der Anzahl verfügbarer Continues.