The House of the Dead 2: Remake: jetzt als limitierte Infect’Edition erhältlich

Microids und Forever Entertainment geben bekannt, dass The House of the Dead 2: Remake ab sofort in der limitierten Infect’Edition für PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar ist. Die Neuauflage wurde von MegaPixel Studio entwickelt und bringt den Arcade Klassiker von 1998 in einer vollständig überarbeiteten Version zurück.
Die Infect’Edition umfasst das vollständige Spiel, eine zusätzliche Sleeve Verpackung sowie drei holografische Sammelkarten. Die physische Edition wurde von Microids produziert und ist exklusiv für die aktuellen Konsolenplattformen erhältlich.
Inhaltlich versetzt das Remake die Spieler zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils nach Italien. Die AMS Agenten James Taylor und Gary Stewart untersuchen dort einen Ausbruch, der die Bevölkerung bedroht. Unterstützt von Agentin Amy Crystal kämpfen sie sich durch verschiedene Einsatzgebiete, treffen auf neue Kreaturen und stellen sich überarbeiteten Bossen. Das Spiel kann allein oder im Koop Modus gespielt werden.
Das Remake bietet überarbeitete Grafik und Audioelemente sowie neue Spielmodi. Die Steuerung wurde für präziseres Zielen optimiert. Mehrere Routen und unterschiedliche Enden sorgen für Abwechslung, abhängig von Spielweise, Koop Teilnahme und der Anzahl verfügbarer Continues.
Bräuchte man noch die dreamcast Pistole 🤣🤣🤣
Das wird sicher bei einigen Nostalgie hervorrufen 😅.
Hat Sega die Rechte verkauft?
Ohne Knarre witzlos.
Damals ein tolles spiel aber 25€ ist mir für die kurze Spielzeit zu kurz ,da warte ich auf nen Sale.
Werd ik och machen ✌🏻 kommt sicher bald
Noch immer ein top game ✌🏻 wäre et günstiger, hätte ik mir die physische Version geholt 😅
Habe die Originalverion mit Gun auf dem Dreamcast.
100 %. Ich auch!
Das ganze macht doch nur mit Lightgun Sinn. War übrigens mein Kaufgrund für ne Dreamcast damals
Also Teil eins war auch ohne ganz okay. Für 2 € im Sale xD
Aber geht da nicht komplett das Feeling flöten? Ich kann das auch evtl nicht beurteilen. Hatte bisher nur mit Lightgun gezockt. Sogar Akimbo…
Hab das Teil geliebt.