THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake: Rail-Shooter-Serie geht im Frühling weiter

Im Frühling werden im THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake wieder Untote reihenweise umgenietet.

Forever Entertainment kündigt THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake an. Der Rail-Shooter wird im Frühjahr 2025 für Nintendo Switch, PC, Xbox und PlayStation erscheinen.

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake ist die Fortsetzung der Rail-Shooter-Serie, in der Spieler in die Rolle des Geheimagenten James schlüpfen.

Schließt euch im Koop-Modus mit dem Agenten Gary zusammen und absolviert Mission, in denen ihr euch gefährlichen Kreaturen in den Weg stellt und sie neutralisiert.

Mit der Ankündigung wurde ein erster blutiger Trailer veröffentlicht.