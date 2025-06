The House of the Dead 2: Remake: Release für Xbox- und PlayStation erfolgt später

Das The House of the Dead 2: Remake wird zunächst nur für Nintendo Switch und PC erscheinen.

Das Remake zu The House of the Dead 2 wird Forever Entertainment zunächst am 7. August 2025 für Nintendo Switch und PC via Steam und GOG veröffentlichen.

Der Release auf den Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One sowie PlayStation 4|5 wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, wie jetzt bekannt wurde.

Das von MegaPixel Studio Remake umfasst folgende Features:

Spielfunktionen:

Überarbeitete Musik (der klassische Soundtrack ist ebenfalls im Spiel verfügbar)

Moderne Grafik

Spielablauf getreu dem Originalspiel

Koop-Modus

Mehrere Enden und verzweigte Levels

Verschiedene Spielmodi:

Klassische Kampagne: Fast zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils werden die AMS-Agenten James Taylor und Gary Stewart entsandt, um eine Stadt zu untersuchen, die von untoten Kreaturen eingenommen wurde.

Boss-Modus: Stellt euch der Herausforderung, die Bosse des Spiels so schnell wie möglich zu besiegen.

Trainingsmodus: Verbessert eure Fähigkeiten in mehreren verfügbaren Trainingsszenarien, bevor ihr euch auf eine Mission begebt.