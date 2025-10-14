The House of the Dead 2: Remake: Release-Termin für Xbox und PlayStation steht

Das The House of the Dead 2 Remake wird noch im Oktober für Xbox und PlayStation erscheinen.

Schon seit Anfang Juni ist das Remake von The House of the Dead 2 für PC und Nintendo Switch 2 zu haben. Besitzer auf Xbox und PlayStation wurden bislang vertröstet.

Mit einem neuen Trailer nennt Forever Entertainment jetzt den 24. Oktober als Release-Termin für Xbox Series X|S, Xbox One sowie PlayStation 4|5.

Das Remake des Klassikers wird diese Features und Spielmodi beinhalten:

Überarbeitete Musik (der klassische Soundtrack ist ebenfalls im Spiel verfügbar)

Moderne Grafik

Spielablauf getreu dem Originalspiel

Koop-Modus

Mehrere Enden und verzweigte Levels

Verschiedene Spielmodi:

Klassische Kampagne: Fast zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils werden die AMS-Agenten James Taylor und Gary Stewart entsandt, um eine Stadt zu untersuchen, die von untoten Kreaturen eingenommen wurde.

Boss-Modus: Stellt euch der Herausforderung, die Bosse des Spiels so schnell wie möglich zu besiegen.

Trainingsmodus: Verbessert eure Fähigkeiten in mehreren verfügbaren Trainingsszenarien, bevor ihr euch auf eine Mission begebt.