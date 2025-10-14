The House of the Dead 2: Remake: Release-Termin für Xbox und PlayStation steht

28 Autor: , in News / The House of the Dead 2: Remake
Image: Forever Entertainment S.A.

Das The House of the Dead 2 Remake wird noch im Oktober für Xbox und PlayStation erscheinen.

Schon seit Anfang Juni ist das Remake von The House of the Dead 2 für PC und Nintendo Switch 2 zu haben. Besitzer auf Xbox und PlayStation wurden bislang vertröstet.

Mit einem neuen Trailer nennt Forever Entertainment jetzt den 24. Oktober als Release-Termin für Xbox Series X|S, Xbox One sowie PlayStation 4|5.

Das Remake des Klassikers wird diese Features und Spielmodi beinhalten:

  • Überarbeitete Musik (der klassische Soundtrack ist ebenfalls im Spiel verfügbar)
  • Moderne Grafik
  • Spielablauf getreu dem Originalspiel
  • Koop-Modus
  • Mehrere Enden und verzweigte Levels

Verschiedene Spielmodi:

  • Klassische Kampagne: Fast zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils werden die AMS-Agenten James Taylor und Gary Stewart entsandt, um eine Stadt zu untersuchen, die von untoten Kreaturen eingenommen wurde.
  • Boss-Modus: Stellt euch der Herausforderung, die Bosse des Spiels so schnell wie möglich zu besiegen.
  • Trainingsmodus: Verbessert eure Fähigkeiten in mehreren verfügbaren Trainingsszenarien, bevor ihr euch auf eine Mission begebt.

28 Kommentare Added

  1. XBOY SERIESX 11540 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.10.2025 - 18:54 Uhr

    Warum gibt es eigentlich keine Lightguns mehr? Hab die Games immer gerne zwischendurch gespielt. Technisch sollte es doch allemal möglich sein, Lightguns zu entwickeln, die mit der heutigen TV-Technik kompatibel sind.
    Schön aufn 86 Zoll TV, mit Lightgun und ner AAA Grafik.

    0
    • DrFreaK666 156920 XP God-at-Arms Gold | 14.10.2025 - 19:04 Uhr
      Antwort auf XBOY SERIESX

      Das wäre noch nischiger als VR.
      Und es gibt sie noch, zusammen mit einem Mini-PC und Spiele, die aussehen wie von der PS1.

      0
    • Hey Iceman 823625 XP Xboxdynasty All Star Gold | 14.10.2025 - 19:59 Uhr
      Antwort auf XBOY SERIESX

      Denke einerseits da manche Länder da gleich die Amoklaufkeule wieder herausziehen und andererseits die Nachfrage für zu gering halten 🙁

      0
  2. Hey Iceman 823625 XP Xboxdynasty All Star Gold | 14.10.2025 - 20:00 Uhr

    Lightgun shooter so geliebt früher(HoTD,Virtua cop…)
    Schade das die Zeiten vorbei sind.

    0
  4. Shadow124XX 69800 XP Romper Domper Stomper | 14.10.2025 - 20:44 Uhr

    Schade das es keine Gun gibt. Das letzte House of the Dead Remake mit Gun hab ich hier noch auf der Wii liegen. Müsste ich glatt mal wieder aufbauen. Mit den Pistolenhaltern eine der besten Umsetzungen. Außer man hat natürlich den Original Automaten im Keller stehen… 😍

    0
    • Rotten 73845 XP Tastenakrobat Level 2 | 14.10.2025 - 20:51 Uhr
      Antwort auf Shadow124XX

      Den Automaten hätte ik gerne 😅 aber die wii muss öfter herhalten als Lightgun Ersatz 🐙

      0
  5. Mr Poppell 94240 XP Posting Machine Level 2 | 14.10.2025 - 20:47 Uhr

    Stell ich mir mit dem Controller schwierig vor bzw. zu langsam. Gibt es den Muas & Tastatur Support?

    0

