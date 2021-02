The Initiative: Drew Murray wechselt zu Insomniac Games zurück

In einem offiziellen Tweet (weiter unten) gibt Drew Murray bekannt, dass er von The Initiative zurück zu Insomniac Games gewechselt ist. Das Studio gehört mittlerweile zu Sony und so scheint Drew an dem nächsten exklusiven Spiel zu arbeiten, nachdem er dabei geholfen hat The Initiative aufzubauen und die Entwicklung von Perfect Dark Reboot in die Wege geleitet hat.

Woran Drew Murray derzeit arbeitet ist nicht bekannt, aber er kann einfach nicht aufhören von Sunset Overdrive zu schwärmen. Womöglich wird hier ein zweiter Teil exklusiv für die PlayStation 5 entwickelt.

I guess ten years, five games, and six job titles just wasn't enough. I'm excited to be rejoining many friends and former colleagues at @insomniacgames as a Principal Designer. That takes me to my seventh job title; now I just need to work some days and make some games, right? pic.twitter.com/gCK4z4OVUY

— Drew Murray (@PlaidKnuckles) February 22, 2021