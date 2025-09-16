The Initiative: Studioleiter Darrell Gallagher verlässt Xbox

In diesem Jahr knallte es in der Spielebranche gewaltig. Besonders bei Microsoft, wo mehr als 9000 Stellen in der Gaming-Sparte gestrichen wurden.
Das Reboot von Perfect Dark und das verantwortliche Studio The Initiative gehörten Anfang Juli auch dazu. Das Spiel wurde unerwartet eingestellt und das Studio geschlossen.
Darrell Gallagher, der bislang The Initiative geleitet hatte, gab nun seinen Abschied von Xbox bekannt.
Auch wenn das Spiel nie in die Hände der Spieler gelangen wir, sei er stolz auf sein Team und auf das, was man geleistet hat, wie er via LinkedIn schrieb.
Was für ihn als Nächstes ansteht, ist seinem Beitrag nicht zu entnehmen. Auch in seinem Profil ist noch keine neue Arbeitsstelle gelistet.
Der Beitrag von Gallagher zu seinem Weggang von Xbox:
„Nach einer unglaublichen Reise ist meine Zeit bei Xbox mit dem Ende von Perfect Dark und The Initiative vorüber. Ich könnte nicht stolzer sein auf das talentierte und leidenschaftliche Team, das ich zusammenstellen und leiten durfte.“
„Gemeinsam haben wir uns daran gemacht, eine legendäre Spielereihe neu zu erfinden, und dabei jeden Schritt mit Kreativität, Handwerkskunst und Engagement begleitet. Die öffentliche Resonanz und Begeisterung für das, was wir geschaffen haben, war inspirierend und wird von uns allen sehr geschätzt.“
„Auch wenn dieses Kapitel früher als erhofft zu Ende geht, werden der Geist, das Talent und die Erfolge des Teams weit über das Projekt hinaus weiterleben. Ich bin Xbox für diese Gelegenheit, unseren Partnern für ihre Unterstützung und der Community für ihr Vertrauen in das, was wir geschaffen haben, sehr dankbar.“
„Ich gehe mit nichts als Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und Vorfreude auf das, was als Nächstes kommt – sowohl für mich selbst als auch für die großartigen Entwickler, mit denen ich das Glück hatte, zusammenzuarbeiten.“
Wie Phil Spencer das damals angekündigt hat und das Publikum ausgerastet ist wegen einer Studiogründung und vier oder fünf Übernahmen 😄. Da war den meisten aber auch noch nicht klar was Phil Spencer & Matt Booty für Blender sind und wie wenig/nichts von diesen ganzen Studios kommt…
Mal eben ein paar der Übernahmen gecheckt, ob „wie wenig/nichts von diesen ganzen Studios kommt…“ überhaupt stimmt:
Ninja Theory – Übernahme 2018: Bleeding Edge (2020), Hellblade 2 (2024)
Playground Games – Übernahme 2018: FH4 (2018), FH5 (2021)
Compulsion Games – Übernahme 2018: We Happy Few (2018), South of Midnight (2025)
Obsidian Entertainment – Übernahme 2018: The Outer Worlds (2019), Grounded (2022), Pentiment (2022), Avowed (2025), Grounded 2 (2025), The Outer Wolrds 2 (2025)
Double Fine Productions – Übernahme 2019: Psychonauts 2 (2021), Keeper (2025)
Kann es sein, dass du vielleicht Spiele ausblendest?😉
Alles gut. Bleeding Edge war ein Totalausfall, das sechsstündige Hellblade 2 konnte auch durch den PS5 Release nicht mehr gerettet werden, Psychonauts 2 war quasi schon fertig und über crowdfundig finanziert – seitdem kam von Doublefine überhaupt nichts mehr. Compulsion hat we happy few glaub sogar noch vor der Übernahme released, South of Midnight ist geil geworden aber halt irgendwie zu wenig für die lange Zeit. Playground hat bis auf das neue Motorsport geliefert aber du nennst ja auch Releases die vor den Übernahmen waren. Die einzigen die weiter ihr Ding gemacht haben sind Obsidian…unterm Strich ist das definitiv keine gute Ausbeute.
Du hattest aber davon geschrieben, wie wenig oder nichts die Studios geliefert hätten und das stimmt halt so einfach nicht. Was du von den Spielen hältst ist deine Sache. Ich empfinde Hellblade 2 als eines der erinnerungswürdigsten Spiele dieser Generation.
Kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Welche Spiele sind vor der Übernahme veröffentlicht worden?
Ich bin zwar nicht auf Seiten des Kollegen, der meint da kam nichts. Aber ehrlicherweise ist da nur Psychonauts 2 richtig gut, aber Nische und halt die Forza Reihe. Ob sich dass finanziell gelohnt hat?
Wie gesagt. Jeder kann selber entscheiden, was er von den Spielen hält. Es ist aber nicht wahr, dass die Studios wenig bis nichts geliefert haben.
Ich hab wenig/nichts geschrieben und so falsch lieg ich doch nicht. Einige der Studioübernahmen die sie im Rahmen der E3 zelebriert haben, haben überhaupt nichts neues gebracht:
– The Initiative
– Double Fine (Psychonauts 2 war bereits am Ende vom Entwicklungsprozess)
– Undead Labs
Manche wenig:
– Compulsion (South of Midnight)
– Ninja Theroy (Bleeding Edge war schon fertig, nur HB2)
Die einzigen die überwiegend geliefert haben waren Playground (haben sie auch schon als Auftragsentwickler bevor sie offiziell zu Microsoft gehörten) und Obsidian. Wobei kein einziger dieser Entwickler (außer Playground mit Forza Horizon) ein Spiel mit durchschlagendem Erfolg hervorgebracht hätte. Egal ob Avowed oder Hellblade 2 nichts davon war auch nur im Ansatz der erhoffte Erfolg. Und das steht zumindest im krassen Gegensatz zu dem was Phil Spencer damals auf der Bühne von sich gegeben hat.
„In diesem Jahr knallte es in der Spielebranche gewaltig. Besonders bei Microsoft, wo mehr als 9000 Stellen in der Gaming-Sparte gestrichen wurden.“ 😳
Hat Microsoft wirklich 9000 Leute alleine in der Gaming Sparte entlassen?