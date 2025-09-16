The Initiative: Studioleiter Darrell Gallagher verlässt Xbox

Nach dem Ende von The Initiative und The Perfect Dark Reboot verlässt Studioleiter Darrell Gallagher Xbox.

In diesem Jahr knallte es in der Spielebranche gewaltig. Besonders bei Microsoft, wo mehr als 9000 Stellen in der Gaming-Sparte gestrichen wurden.

Das Reboot von Perfect Dark und das verantwortliche Studio The Initiative gehörten Anfang Juli auch dazu. Das Spiel wurde unerwartet eingestellt und das Studio geschlossen.

Darrell Gallagher, der bislang The Initiative geleitet hatte, gab nun seinen Abschied von Xbox bekannt.

Auch wenn das Spiel nie in die Hände der Spieler gelangen wir, sei er stolz auf sein Team und auf das, was man geleistet hat, wie er via LinkedIn schrieb.

Was für ihn als Nächstes ansteht, ist seinem Beitrag nicht zu entnehmen. Auch in seinem Profil ist noch keine neue Arbeitsstelle gelistet.

Der Beitrag von Gallagher zu seinem Weggang von Xbox:

„Nach einer unglaublichen Reise ist meine Zeit bei Xbox mit dem Ende von Perfect Dark und The Initiative vorüber. Ich könnte nicht stolzer sein auf das talentierte und leidenschaftliche Team, das ich zusammenstellen und leiten durfte.“ „Gemeinsam haben wir uns daran gemacht, eine legendäre Spielereihe neu zu erfinden, und dabei jeden Schritt mit Kreativität, Handwerkskunst und Engagement begleitet. Die öffentliche Resonanz und Begeisterung für das, was wir geschaffen haben, war inspirierend und wird von uns allen sehr geschätzt.“ „Auch wenn dieses Kapitel früher als erhofft zu Ende geht, werden der Geist, das Talent und die Erfolge des Teams weit über das Projekt hinaus weiterleben. Ich bin Xbox für diese Gelegenheit, unseren Partnern für ihre Unterstützung und der Community für ihr Vertrauen in das, was wir geschaffen haben, sehr dankbar.“ „Ich gehe mit nichts als Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und Vorfreude auf das, was als Nächstes kommt – sowohl für mich selbst als auch für die großartigen Entwickler, mit denen ich das Glück hatte, zusammenzuarbeiten.“