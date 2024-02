The Inquisitor: Accolades-Trailer: Das sagt die Presse zum Spiel

Autor:, in / The Inquisitor

Kalypso Media und The Dust S.A. werfen einen Blick auf die Pressestimmen zu The Inquisitor.

Publisher Kalypso Media und Entwickler The Dust S.A. feiern die Veröffentlichung von The Inquisitor mit einem neuen Accolades-Trailer, der die deutschsprachigen Pressestimmen zum kürzlich erschienenen Dark-Fantasy-Adventure für Windows-PC (Microsoft Store, Epic Games Store und Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S einfängt.

Spieler schlüpfen in The Inquisitor in die Rolle von Mordimer Madderdin, der eine Reihe von Morden und grässlichen Verbrechen in der Stadt Königstein aufklären soll.

Es herrschen Gerüchte über einen Vampir unter den Bürgern der Stadt. Jedoch scheint nicht alles wie vermutet und jede flüchtige Entdeckung kann der Schlüssel zur Aufdeckung einer noch größeren Verschwörung sein.

Der Accolades-Trailer fasst die Reaktionen der Fachpresse zum Dark-Fantasy-Adventure-Highlight, das sich durch eine packend erzählte und wendungsreiche Geschichte sowie eine großartige Atmosphäre auszeichnet, zusammen.