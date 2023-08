The Inquisitor: Gameplay offenbart Welt voller Abgründe

Autor:, in / The Inquisitor

Brandneues Gameplay zu The Inquisitor zeigt Mordimers erste Schritte in Königstein und der bedrohlichen Unwelt.

Inquisitoren sollten sich im Angesicht einer von Heimtücke und Niedertracht geplagten Welt bereit machen, denn Kalypso Media und The Dust S.A. geben mit einem neuen Gameplay-Trailer erstmals einen tieferen Einblick in das Dark Fantasy Adventure The Inquisitor.

Basierend auf einer alternativen, religiösen Realität, lädt das story-orientierte Abenteuer Spieler ein, sich auf den gefährlichen Pfad Mordimer Madderdins zu begeben und in eine Welt voller Gewalt, Geheimnisse und Sünde einzutauchen.

In einer alternativen Realität des Jahres 1500 n. Chr. übt Jesus, der sich vom Kreuz heruntergerissen hatte, brutale Vergeltung an seinen Häschern. In der Rolle von Mordimer Madderdin, einem ergebenen Diener der Heiligen Inquisition, bestreiten Spieler eine dunkle Reise durch die von Sünde zerfressene Stadt Königstein.

Inmitten von Zügellosigkeit und religiösem Frevel ruft die feierliche Pflicht eines Inquisitors sie dazu auf, die Wurzel allen Übels aufzuspüren und ihren schraubzwingenartigen Griff auf die Menschheit zu brechen.

Mithilfe gezielter Ermittlungen können Verdächtige aufgespürt, Beweise untersucht und wenn nötig, gnadenlos Gewalt eingesetzt werden. Spieler schlüpfen in die Rolle des Richters, Geschworenen und Henkers zugleich. Wird die Gnade siegen oder wird das Schwert der Vergeltung im Namen des heiligen Gesetzes sprechen?

Innerhalb der Stadtmauern und unter der Oberfläche lauert jedoch eine noch größere Gefahr, ein geheimnisumwittertes Reich, die Unwelt. Mordimer Madderdin hält den Schlüssel zu den Geheimnissen der Unwelt in den Händen und blickt damit direkt in die verkommenen Seelen der Verderbten. In The Inquisitor ist es nun an den Spieler, die düsteren Wahrheiten zu enthüllen und sich dem ultimativen Urteil zu stellen.

Das Dark Fantasy Adventure The Inquisitor wird demnächst für Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation®5 erscheinen.