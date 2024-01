The Inquisitor: Öffnet das Tor zwischen zwei Welten

Autor:, in / The Inquisitor

Drittes Entwicklertagebuch für kommendes Dark-Fantasy-Adventure The Inquisitor veröffentlicht.

Publisher Kalypso Media und der Entwickler The Dust S.A. veröffentlichen ihr drittes Entwicklertagebuch. Im aktuellen Teil wird die dunkle und verschlungene Hintergrundgeschichte der Spielwelt des kommenden Dark-Fantasy-Adventures, The Inquisitor, näher beleuchtet.

Das Video “Die Welt von The Inquisitor” begleitet Game Designer Damian Pawlak, Writer Przemek Wróbel und Head of Production Kuba Karolewski dabei, wie sie über die zwei Welten des Spiels – die Stadt Königstein und die Unwelt – sowie die Rolle der Kirche sprechen.

The Inquisitor ist ein Dark-Fantasy-Adventure, das in einer alternativen Geschichte im 16. Jahrhundert spielt.

In dieser ist Jesus nicht für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben, sondern hat sich losgerissen, ist herabgestiegen und hat alle Ungläubigen niedergestreckt. Die Spieler:innen werden in die Rolle von Mordimer Madderdin schlüpfen, einem Inquisitor im Dienste der Kirche eines von Rache getriebenen Jesus.

Das Spiel wird auch als Digital Deluxe Edition erscheinen, welche ein digitales Kompendium, den Original-Soundtrack und das Gewand des Großmeisters für Mordimer beinhaltet. Für PlayStation-Plus-Mitglieder ist zudem vom Release am 08. Februar bis zum 15. Februar 2024 ein Rabatt in Höhe von 10 % verfügbar.

The Inquisitor erscheint am 08. Februar auf PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S.