The Invincible: Beklemmende Schönheit von Regis III im neuen Video

The Invincible, entwickelt vom hochtalentierten Newcomer-Studio Starward Industries, erscheint nächstes Jahr für PC und Konsolen. Auf der PC Gaming Show wurde nun erstmals Gameplay zum Titel gezeigt und bekannt gegeben, dass sich Starward Industries mit 11 bit studios als Publisher zusammengetan hat, um das Projekt weltweit zu veröffentlichen.

Der Gameplay Trailer ist hier zu sehen:

Die scharfsinnige Astrobiologin Yasra wacht auf einem fernen Planeten auf und gerät mitten in eine lebensbedrohliche Rettungsmission. Auf Regis III – einem unbewohnten, unerforschten Planeten – wird sie mit der gewaltigen Aufgabe betraut, das verschollene Team einer interstellaren wissenschaftlichen Expedition zu finden, die weit entfernt von der Heimat ein plötzliches Ende nahm.

Als Yasra immer tiefer in die Geheimnisse rund um das Verschwinden ihrer Kollegen eintaucht und auf unbegreifliche Phänomene trifft, wird schnell klar, dass in den staubigen Weiten von Regis III fürchterliche Geheimnisse verborgen liegen.

Für Yasra gibt es kein Zurück – und während sie mit unerwarteten Entscheidungen und deren Konsequenzen konfrontiert wird, muss sie auf ihrer wagemutigen Expedition nicht nur ihre eigenen Ambitionen und Vorurteile überdenken, sondern die der Menschheit an sich.

The Invincible basiert auf der Welt des ikonischen Romans gleichen Namens des weltberühmten SF-Autors Stanislaw Lem und besticht mit einer atemberaubenden, retrofuturistischen Ästhetik. 11 bit studios ist hocherfreut darüber, dieses philosophische, Hard-SF-Atompunk-Abenteuer in sein florierendes Publishing-Portfolio aufnehmen zu können. Zudem sind beide Unternehmen übereingekommen, dass 11 bit studios Minderheitsaktionär bei Starward Industries wird.

„Als wir Teenager waren, hat uns Lem eine Vision der Zukunft gezeigt, die sich surreal anfühlte. Und als Leser konnte ich mir nie vorstellen, wie die Welt von The Invincible so authentisch und greifbar dargestellt werden könnte, wie in diesem Spiel. Als polnischer Publisher mit der Mission, tiefgründige Unterhaltung zu präsentieren, konnten wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ein Spiel zu produzieren, das auf so einem wichtigen Teil polnischer Kultur basiert wie Lems Buch“, sagt Marek Ziemak, External Development Director bei 11 bit studios.