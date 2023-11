The Invincible: Die Suchmission auf Regis III

Autor:, in / The Invincible

In The Invincible wacht ihr auf und wisst nicht, was vorgefallen ist. Erschwerend kommt hinzu, dass eure Ausrüstung nicht komplett ist und ihr ein mulmiges Gefühl bekommt. Dies sind die ersten Schreckenssekunden im Spiel.

Was hilft? Ruhe bewahren! Als Astronautin Yasna, in dessen Rolle ihr schlüpft, müsst ihr einen kühlen Kopf bewahren und Stück für Stück an euer Überleben denken. Nach einigen Schritten wird das ganze etwas entspannter, weil Teile der Ausrüstung gefunden werden. Doch von eurer Crew fehlt weiterhin jede Spur und die muss ebenfalls gefunden werden. Aber nicht nur eure Crew macht euch Sorgen, sondern auch die Geschehnisse auf dem Planeten. Jetzt liegt es an euch, den Planeten zu erkunden, die Crew ausfindig zu machen und zu überleben.

Die Handlung zum Spiel ist aus dem Buch vom polnischen Autor Stanislaw Lém, der dafür bekannt ist, Hard-Science-Fiction-Werke zu erstellen und damit weltberühmt geworden ist.

Wir von XboxDynasty haben das Spiel bereits ausprobiert und unser Erlebtes auf Regis III festgehalten.

The Invinicble ist seit dem 06. November 2023 im Xbox Store erhältlich und kostet 29,99 €.