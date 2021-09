The Invincible: Interaktive Reise und brandneue Screenshots

Autor:, in / The Invincible

Starward Industries, Entwickler des mit Spannung erwarteten Retro-Future-Thrillers The Invincible für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X, lädt die Spieler heute auf der neuen Landing Page des Spiels zu einer interaktiven, intergalaktischen Reise ein, um den 100. Geburtstag des Science-Fiction-Autors Stanisław Lem zu feiern und eine Reise ins Unbekannte zu beginnen.

Jede Station der Schiffsmission wird einige der wichtigsten Meilensteine der Menschheit in der Geschichte der Weltraumforschung markieren sowie Einblicke in Lems Geschichten und Werke gewähren, sodass die Spieler mit jedem Klick und Scrollen mehr entdecken können, während das Schiff das äußere Sonnensystem und darüber hinaus zu neuen, bisher unzugänglichen Orten durchquert. Vielleicht sogar an Orte, die für uns Menschen verboten sind.

Die Spieler werden ermutigt, die Countdown-Uhr und die Reise des Schiffes genau zu verfolgen, wo die reale Welt und die Spielwelt von The Invincible aufeinanderprallen werden. Der heutige Punkt der Reise wird durch den Stern von LEM repräsentiert, um den Beginn des Jahres von Lem zu seinem 100.

Inspiriert von den Werken des Science-Fiction-Bestsellers ist die Geschichte von The Invincible ein Sci-Fi-Thriller für Einzelspieler, der in einer Retro-Zukunft spielt. Das Spiel wirft die Spieler auf einen fernen Planeten, Regis III, der komplett in Atompunk-Ästhetik gehalten ist. Während die Technologie im Spieluniversum so weit fortgeschritten ist, dass eine nahtlose Erkundung des Weltraums möglich ist, bleibt die Ausrüstung analog, da die digitale Revolution noch nicht stattgefunden hat.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten zu Lems Geburtstag und dem Lem-Jahr stellt Starward Industries derzeit auf der Megabit Bomb, dem Festival der Zukunft in Krakau, aus. Werfen Sie einen Blick auf die Pressemappe unten und behalten Sie die sozialen Kanäle von Starward Industries im Auge, um weitere Einblicke in die Veranstaltung zu erhalten.