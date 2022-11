The Invincible: Neues Lore-Video zum Sci-fi-Adventure

Autor:, in / The Invincible

The Invincible, das narrative Hard-SF-Adventure basierend auf dem gleichnamigen Roman des Beststeller-Autors und Futurologen Stanislaw Lem, wird von Starward Industries entwickelt.

Im neuen Trainingsvideo gewähren Starward Industries und 11 bit studios einen Blick auf das Leben auf Regis III. Erste Informationen scheinen darauf hinzudeuten, dass Regis III ein ungewöhnlich ruhiger Planet voll von idyllischen und atemberaubenden Landschaften ist.

Es gibt keinerlei Anzeichen von Planzen- oder Fleischfressern, was weitere menschliche Erkundung zu einem Kinderspiel machen sollte.

Nicht alles auf Regis III ist so, wie es auf den ersten Blick aussieht! Das Leben stellt sich oft als viel komplexer heraus, als es oberflächlich betrachtet erscheint, nicht wahr?

Spieler schlüpfen in die Rolle der Astrobiologin Yasna, die auf eine wisschenschaftliche Mission geschickt wird, um herauszufinden, was es auf der staubigen Oberfläche des unerforschten, unheimlichen Planeten Regis III zu entdecken gibt. Als ihre Crew verschwindet, geraten die Dinge schnell außer Kontrolle. Die unglaublichen wissenschaftlichen Phänomene, denen sie auf ihrer Reise ausgesetzt ist, stellen die Vorstellungen der Spieler über den Unterschied zwischen Leben und Tod und die Postition des Menschen an der Spitze der Evolution infrage.