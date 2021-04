The Invincible: Veröffentlichung auf 2022 verschoben

Starward Industries gibt bekannt, dass das polnische Studio den für die neue Konsolengeneration angekündigte Science-Fiction-Thriller The Invincible erst 2022 veröffentlichen wird. Welche Gründe dazu geführt haben, wurde nicht mitgeteilt, aber möglicherweise hat auch bei diesem Spiel die anhaltende Pandemie zugeschlagen.

Crewmembers, we have important news to share:

To create a game that will leave a mark, we decided to postpone The Invincible’s release to 2022. pic.twitter.com/fh9fpfPU8A

— Starward Industries (@StarwardInd) April 16, 2021