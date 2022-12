The Jackbox Party Pack 9: Kostenloses deutsches Sprachpaket veröffentlicht

Autor:, in / The Jackbox Party Pack 9

Am 8. April 2020 hat Jackbox Games Quiplash 2 InterLASHional veröffentlicht. Dabei handelte es sich um ein robustes Update für Quiplash 2, wobei eine Lokalisierung in vier neuen Sprachen eingeführt wurde.

In 2021 wurde Drawful 2 aktualisiert und Französisch, Italienisch, Deutsch und kastilisches Spanisch eingeführt. Im Sommer 2022 wurde The Jackbox Party Starter, eine Sammlung mit drei unserer beliebtesten Spiele, vollständig in allen bisherigen Sprachen plus lateinamerikanisches Spanisch lokalisiert veröffentlicht. Jetzt machen sich die Entwickler daran, The Jackbox Party Pack 9 für nicht-englischsprachigen Spieler zu übersetzen!

„Es freut uns sehr, ankündigen zu können, dass The Jackbox Party Pack 9 nun als Teil unseres Sprachpaket-Updates vollständig auf Französisch, Italienisch, Deutsch, lateinamerikanisches Spanisch und kastilisches Spanisch lokalisiert wurde. Wir haben diese Spiele komplett übersetzt, von den Einstellungsmenüs bis hin zu den Abspannliedern von jedem Spiel! Du wirst schon bald Roomerang en español und Quixort auf Deutsch spielen können.“ „Es war schon immer unsere Absicht, unsere Spiele in weiteren Sprachen anzubieten. Zum allerersten Mal kannst Du ein Party Pack vollständig in einer Sprache genießen, die nicht Englisch ist.“

Um zu spielen, müsst ihr einfach euer Spiel von The Jackbox Party Pack 9 auf Steam, Xbox und PlayStation aktualisieren. Nintendo Switch-Nutzer kommen im Januar 2023 in den Genuss des Updates.

Dazu haben uns die Entwickler noch ein FAQ mitgeschickt:

Wann erscheint ein Jackbox-Spiel auf Latein?

Es ist bereits nicht einfach, auf Englisch witzig zu sein, den Humor dann auch noch in andere Sprachen zu übersetzen, ist eine wahre Herausforderung. Wir fangen mit Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch, weil es bereits Interesse für diese Sprachen gibt. Wenn die Nachfrage für andere Sprachen groß genug ist, werden wir uns natürlich überlegen, ob wir weitere Sprachoptionen einführen wollen! Latein ist aber wirklich sehr unwahrscheinlich, sorry.

Werdet ihr ältere Spiele aktualisieren, um diese Sprachoptionen zu unterstützen?

Wir haben da momentan nichts geplant, sagen aber niemals nie. Wir werden Neuveröffentlichungen in Zukunft aber weiterhin mit anderen Sprachen unterstützen. Neben Englisch, natürlich.

Ich habe einen Fehler in dieser Übersetzung entdeckt?

Hey, das ist keine Frage! Wir freuen uns aber immer über Deine Vorschläge. Bitte such help.jackboxgames.com auf und sende uns ein Ticket. Screenshots sind für diese Art Feedback stets willkommen.